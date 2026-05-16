¿De qué trata El ser querido con Javier Bardem, película aclamada en Cannes 2026?

El actor Javier Bardem y la actriz Victoria Luengo se unen en El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, para ser padre e hija en una historia reflexiva y sentimental que ha sido aclamada de pie durante varios minutos en el Festival de Cine de Cannes 2026.

La cinta es una de las tres producciones españolas — junto a Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que se verá el martes en el festival, y La bola negra, de Los Javis, que se estrena el jueves— que buscan alzarse con la preciada Palma de Oro en la Riviera francesa.

Conoce de qué trata esta película que se perfila como una fuerte candidata durante la siguiente temporada de premios.

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El ser querido es ovacionada en el Festival de Cannes 2026

El ser querido se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde tuvo su proyección oficial en el Gran Teatro Lumière. Los protagonistas Javier Bardem y Victoria Luengo junto a Rodrigo Sorogoyen y el resto de la producción recibieron una ovación de hasta siete minutos de aplausos y gritos de emoción.

El SER QUERIDO, de Rodrigo Sorogoyen, ha recibido una cálida ovación de pie en #Cannes2026. ¡Bravo! pic.twitter.com/aJev1MAd3Z — Marta (@3martamp) May 16, 2026

El director madrileño y creador de la cinta As Bestas, en medio de la emoción y se tomó un momento para dedicar unas palabras en español al público. “¡Viva España!“, inició con alegría Sorogoyen.

“Gracias al Festival por este regalo que nos hicieron, gracias a la gente que está aquí, que son mis seres queridos. Vamos a comer”, expresó el cineasta creador de El ser querido, desatando las risas de los asistentes.

Las palabras en español de Rodrigo Sorogoyen tras la proyección de EL SER QUERIDO en el Grand Théâtre Lumière en #Cannes2026: pic.twitter.com/GmGqDyFnhm — Marta (@3martamp) May 16, 2026

El actor Noah Schnapp, conocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix Stranger Things, fue una de las celebridades presentes en la sala durante la proyección.

¿De qué trata El ser querido con Javier Bardem?

El ser querido, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo se centra en la historia de Esteban Martínez, un aclamado director de cine que es considerado una leyenda tanto por sus películas como por su pasado marcado por la violencia y excesos.

Cuando realiza un nuevo proyecto, llama a su hija Emilia para que interprete un papel bajo el pretexto de ayudarla con su carrera actoral estancada. Cuando padre e hija vuelvan a vivir juntos, pero ahora en el set, crecerá entre ellos una cercanía que no han compartido en años, pero también reabrirá viejas heridas que nunca sanaron.

El ser querido tiene una duración de 135 minutos y ya se estrenó en cines franceses, aunque en España llegará a las salas en agosto de este año. En México aún no hay programada una fecha de estreno.

Tráiler de El ser querido