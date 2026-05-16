John Travolta recibe la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes 2026 de sorpresa

John Travolta en el 79° Festival de Cannes, el viernes 15 de mayo

El actor y bailarín estadounidense John Travolta fue sorprendido con una Palma de Oro honorífica el viernes, durante el estreno de Propeller One-Way Night Coach, su primera película como director, en el Festival de Cine de Cannes 2026.

Thierry Frémaux, el director artístico del festival francés, sacó el premio para Travolta justo antes de la proyección de la película. Visiblemente conmovido, el histrión se agarró el pecho mientras Frémaux entregaba el preciado galardón.

“Dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que significaría esto”, dijo Travolta a Frémaux y agregó con emoción “¡Esto va más allá del Oscar!”.

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Vestido con una boina blanca y un traje oscuro, John Travolta desfiló por la alfombra roja de Cannes 2026 junto a su hija Ella Bleu Travolta, de 26 años. El actor escribió, dirigió y coprodujo Propeller One-Way Night Coach, basada en una novela infantil homónima que escribió en 1997, donde plasma su afición por la aeronáutica.

El Festival de Cine de Cannes en ocasiones anteriores también ha sorprendido a sus invitados con una Palma de Oro honorífica. Por ejemplo, inesperadamente, le dio uno a Tom Cruise en 2022.

Este reconocimiento es un tributo a trayectorias destacadas como la de John Travolta, quien ha hecho películas que marcaron las últimas décadas del siglo XX como Grease (Randal Kleiser, 1978), Fiebre del sábado noche (John Badham, 1977) o PulpFiction (Quentin Tarantino, 1994).

En el festival de este año, el cineasta de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, recibió una en la ceremonia de apertura, mientras que la artista Barbara Streisand recibirá una más adelante durante el festival. John Travolta se convierte así en la tercera Palma de Oro honorífica de la edición.

John Travolta es un actor estadounidense nacido en Englewood, Nueva Jersey, EU, el 18 de febrero de 1954. Actualmente tiene 72 años.

Entre los galardones que ha recibido se encuentran un Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical por Get Shorty (1996), y un Premios Emmy como productor de American Crime Story (2016).

Además, ha tenido dos nominaciones a los Oscar como Mejor Actor por Saturday Night Fever y Pulp Fiction.