Tecate Emblema 2026: Horarios oficiales por escenario del día 1 y 2

La espera terminó y el Tecate Emblema 2026 está listo para transformar la Ciudad de México en la capital del pop internacional y latino. Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a miles de fanáticos en una jornada que promete máxima energía, nostalgia y baile.
Para que no te pierdas a tus artistas favoritos y evites que se te empalmen los actos principales, aquí te presentamos la distribución oficial de horarios por día y escenario.
Tecate Emblema 2026 horarios del sábado 16 de mayo
El primer día del festival estará liderado por el esperado regreso de los Jonas Brothers y la euforia pop-rock de Louis Tomlinson.
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Tecate Main Stage
- Juan Duque: 15:40 a 16:30 hrs.
- Christian Chávez: 17:00 a 17:50 hrs.
- Orville Peck: 18:10 a 19:20 hrs.
- Cazzu: 20:00 a 21:20 hrs.
- Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20 hrs.
- Jonas Brothers: 00:00 a 01:30 hrs.
Park Stage
- Anasof: 15:30 a 16:10 hrs.
- Faz: 16:30 a 17:10 hrs.
- Along: 17:50 a 18:30 hrs.
- Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10 hrs.
- Mika: 21:05 a 22:05 hrs.
- LP: 23:00 a 00:00 hrs.
- Lost Frequencies: 00:40 a 02:00 hrs.
Dream Stage
- Joaquina: 16:00 a 16:50 hrs.
- Ivana: 17:20 a 18:10 hrs.
- Bruses: 18:40 a 19:40 hrs.
- Jot Dog: 20:10 a 21:10 hrs.
- RuPaul: 21:50 a 23:00 hrs.
- Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45 hrs.
Tecate Emblema 2026 horarios del domingo 17 de mayo
Para el cierre de la edición 2026, el festival apuesta fuerte por el pop latino, el ritmo urbano y una dosis de fiesta electrónica en la madrugada.
Tecate Main Stage
- Juliana: 15:40 a 16:30 hrs.
- Sech: 17:00 a 17:50 hrs.
- HA*ASH: 18:10 a 19:20 hrs.
- Gloria Trevi: 20:00 a 21:20 hrs.
- Kenia OS: 22:10 a 23:52 hrs.
- Paris Hilton (DJ Set): 00:30 a 01:50 hrs.
Park Stage
- Manú: 15:30 a 16:10 hrs.
- Emjay: 16:50 a 17:30 hrs.
- Música para Volar Juntos: 18:00 a 18:40 hrs.
- Santos Bravos: 19:20 a 19:50 hrs.
- Zara Larsson: 20:50 a 21:50 hrs.
- NSQK: 23:00 a 00:00 hrs.
- Bautista: 00:40 a 02:00 hrs.
Dream Stage
- Alan Navarro: 16:00 a 16:50 hrs.
- Alanis Yuki: 17:20 a 18:10 hrs.
- Lola Índigo: 18:40 a 19:40 hrs.
- Pedro Sampaio: 20:10 a 21:10 hrs.
- Gottmik: 21:40 a 22:50 hrs.
- Rafa Pabón: 00:00 a 00:40 hrs.
¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026?
Las puertas del recinto abrirán a partir de las 13:00 horas. Debido a la intensa carga vehicular que se genera alrededor del Foro Sol y el Autódromo, la mejor opción es usar la Línea 9 del Metro. Las estaciones que te dejan a unos pasos de los accesos son:
- Velódromo
- Ciudad Deportiva
- Puebla
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