Tecate Emblema 2026: Horarios oficiales por escenario del día 1 y 2

La espera terminó y el Tecate Emblema 2026 está listo para transformar la Ciudad de México en la capital del pop internacional y latino. Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a miles de fanáticos en una jornada que promete máxima energía, nostalgia y baile.

Para que no te pierdas a tus artistas favoritos y evites que se te empalmen los actos principales, aquí te presentamos la distribución oficial de horarios por día y escenario.

Tecate Emblema 2026 horarios del sábado 16 de mayo

El primer día del festival estará liderado por el esperado regreso de los Jonas Brothers y la euforia pop-rock de Louis Tomlinson.

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Tecate Main Stage

Juan Duque: 15:40 a 16:30 hrs.

Christian Chávez: 17:00 a 17:50 hrs.

Orville Peck: 18:10 a 19:20 hrs.

Cazzu: 20:00 a 21:20 hrs.

Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20 hrs.

Jonas Brothers: 00:00 a 01:30 hrs.

Park Stage

Anasof: 15:30 a 16:10 hrs.

Faz: 16:30 a 17:10 hrs.

Along: 17:50 a 18:30 hrs.

Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10 hrs.

Mika: 21:05 a 22:05 hrs.

LP: 23:00 a 00:00 hrs.

Lost Frequencies: 00:40 a 02:00 hrs.

Dream Stage

Joaquina: 16:00 a 16:50 hrs.

Ivana: 17:20 a 18:10 hrs.

Bruses: 18:40 a 19:40 hrs.

Jot Dog: 20:10 a 21:10 hrs.

RuPaul: 21:50 a 23:00 hrs.

Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45 hrs.

🦅 Por fin llegó el Tecate Emblema y aquí está toda la información importante para que lo vivas al 💯



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¿Te vemos ahí? 👀#tecateemblema #viral #trending pic.twitter.com/IPGgKBrQzd — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) May 16, 2026

Tecate Emblema 2026 horarios del domingo 17 de mayo

Para el cierre de la edición 2026, el festival apuesta fuerte por el pop latino, el ritmo urbano y una dosis de fiesta electrónica en la madrugada.

Tecate Main Stage

Juliana: 15:40 a 16:30 hrs.

Sech: 17:00 a 17:50 hrs.

HA*ASH: 18:10 a 19:20 hrs.

Gloria Trevi: 20:00 a 21:20 hrs.

Kenia OS: 22:10 a 23:52 hrs.

Paris Hilton (DJ Set): 00:30 a 01:50 hrs.

Park Stage

Manú: 15:30 a 16:10 hrs.

Emjay: 16:50 a 17:30 hrs.

Música para Volar Juntos: 18:00 a 18:40 hrs.

Santos Bravos: 19:20 a 19:50 hrs.

Zara Larsson: 20:50 a 21:50 hrs.

NSQK: 23:00 a 00:00 hrs.

Bautista: 00:40 a 02:00 hrs.

Dream Stage

Alan Navarro: 16:00 a 16:50 hrs.

Alanis Yuki: 17:20 a 18:10 hrs.

Lola Índigo: 18:40 a 19:40 hrs.

Pedro Sampaio: 20:10 a 21:10 hrs.

Gottmik: 21:40 a 22:50 hrs.

Rafa Pabón: 00:00 a 00:40 hrs.

Este 16 y 17 de mayo nos volveremos a encontrar en la fiesta más emblemática del pop 💖 ¡Nos vemos en #TecateEmblema26, amix! 🌈✨



🎟️ Boletos en Ticketmaster: https://t.co/wj01h0VeZy pic.twitter.com/3sC99ywvjx — Tecate Emblema (@TecateEmblema) April 27, 2026

¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026?

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 13:00 horas. Debido a la intensa carga vehicular que se genera alrededor del Foro Sol y el Autódromo, la mejor opción es usar la Línea 9 del Metro. Las estaciones que te dejan a unos pasos de los accesos son:

Velódromo

Ciudad Deportiva

Puebla

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