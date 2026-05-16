El mejor festival

Tecate Emblema 2026: Horarios oficiales por escenario del día 1 y 2

Prepara tu itinerario para este 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; checa las listas de objetos permitidos y las vías de acceso

Calendario y horarios oficiales por escenario
Calendario y horarios oficiales por escenario Foto: Especial
Por:
Litzi Orihuela

La espera terminó y el Tecate Emblema 2026 está listo para transformar la Ciudad de México en la capital del pop internacional y latino. Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a miles de fanáticos en una jornada que promete máxima energía, nostalgia y baile.

Para que no te pierdas a tus artistas favoritos y evites que se te empalmen los actos principales, aquí te presentamos la distribución oficial de horarios por día y escenario.

Tecate Emblema 2026 horarios del sábado 16 de mayo

El primer día del festival estará liderado por el esperado regreso de los Jonas Brothers y la euforia pop-rock de Louis Tomlinson.

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Tecate Main Stage

  • Juan Duque: 15:40 a 16:30 hrs.
  • Christian Chávez: 17:00 a 17:50 hrs.
  • Orville Peck: 18:10 a 19:20 hrs.
  • Cazzu: 20:00 a 21:20 hrs.
  • Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20 hrs.
  • Jonas Brothers: 00:00 a 01:30 hrs.

Park Stage

  • Anasof: 15:30 a 16:10 hrs.
  • Faz: 16:30 a 17:10 hrs.
  • Along: 17:50 a 18:30 hrs.
  • Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10 hrs.
  • Mika: 21:05 a 22:05 hrs.
  • LP: 23:00 a 00:00 hrs.
  • Lost Frequencies: 00:40 a 02:00 hrs.

Dream Stage

  • Joaquina: 16:00 a 16:50 hrs.
  • Ivana: 17:20 a 18:10 hrs.
  • Bruses: 18:40 a 19:40 hrs.
  • Jot Dog: 20:10 a 21:10 hrs.
  • RuPaul: 21:50 a 23:00 hrs.
  • Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45 hrs.

Tecate Emblema 2026 horarios del domingo 17 de mayo

Para el cierre de la edición 2026, el festival apuesta fuerte por el pop latino, el ritmo urbano y una dosis de fiesta electrónica en la madrugada.

Tecate Main Stage

  • Juliana: 15:40 a 16:30 hrs.
  • Sech: 17:00 a 17:50 hrs.
  • HA*ASH: 18:10 a 19:20 hrs.
  • Gloria Trevi: 20:00 a 21:20 hrs.
  • Kenia OS: 22:10 a 23:52 hrs.
  • Paris Hilton (DJ Set): 00:30 a 01:50 hrs.

Park Stage

  • Manú: 15:30 a 16:10 hrs.
  • Emjay: 16:50 a 17:30 hrs.
  • Música para Volar Juntos: 18:00 a 18:40 hrs.
  • Santos Bravos: 19:20 a 19:50 hrs.
  • Zara Larsson: 20:50 a 21:50 hrs.
  • NSQK: 23:00 a 00:00 hrs.
  • Bautista: 00:40 a 02:00 hrs.

Dream Stage

  • Alan Navarro: 16:00 a 16:50 hrs.
  • Alanis Yuki: 17:20 a 18:10 hrs.
  • Lola Índigo: 18:40 a 19:40 hrs.
  • Pedro Sampaio: 20:10 a 21:10 hrs.
  • Gottmik: 21:40 a 22:50 hrs.
  • Rafa Pabón: 00:00 a 00:40 hrs.

¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026?

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 13:00 horas. Debido a la intensa carga vehicular que se genera alrededor del Foro Sol y el Autódromo, la mejor opción es usar la Línea 9 del Metro. Las estaciones que te dejan a unos pasos de los accesos son:

  • Velódromo
  • Ciudad Deportiva
  • Puebla

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