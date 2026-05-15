Jungkook y Calvin Klein: Esta es la fecha de lanzamiento de su colección de ropa

El integrante de BTS, Jungkook, ha unido fuerzas con la marca de ropa Calvin Klein para una colaboración que promete volar de los anaqueles, pues lanzarán una colección exclusiva en conjunto.

Fecha de lanzamiento de la colaboración de Jungkook y Calvin Klein

A través de redes sociales, Calvin Klein publicó un video breve pero que encendió al ARMY, pues en el mismo podemos ver las letras de la firma de ropa y una mano escribe por encima el nombre de Jungkook.

Asimismo, se dio a conocer que la colección estará disponible en línea a partir del 19 de mayo a las 18:00 horas ET. Por otro lado, su disponibilidad en tiendas físicas será en lugares selectos a partir del 20 de mayo.

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En sus historias, agregaron el acceso a un link en el que te invitan a registrarte para recibir notificaciones del lanzamiento y actualizaciones exclusivas.

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¿Qué se sabe de la colaboración de Jungkook y Calvin Klein?

La colaboración se plantea como una propuesta que mezcla la estética noventera con el carisma del ‘Golden Maknae’. Algunas de las piezas eje son jeans rectos y modelos baggy, que refuerzan las siluetas relajadas.

Sobre las piezas superiores, destacan las camisetas con logotipos minimalistas, chaquetas bomber de gran tamaño y camisas Oxford de rayas clásicas, lo que ofrece versatilidad. La campaña fue fotografiada por Mert Alas bajo el concepto de ‘energía urbana’ en escenarios de Nueva York.

Cabe mencionar que Jungkook ya era embajador de la marca desde el año 2023, pero este año da un paso más allá con la marca al presentar una línea de ropa exclusiva, en medio del furor por BTS, que se encuentra de gira mundial.

“Sé que mis fans han estado esperando ansiosamente este regreso, y estoy encantado de volver a lucir el icónico denim de la marca”, señaló el cantante en un comunicado difundido por Calvin Klein.

Otros embajadores internacionales de la marca han sido Zendaya, Rosalía, Bad Bunny y Lewis Hamilton, entre muchos otros.

La nueva campaña de Jungkook ya suma millones de reproducciones y reacciones en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde la expectativa aumenta conforme se acerca la fecha de lanzamiento oficial de la colección de ropa de Jungkook con Calvin Klein.