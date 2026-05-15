Alexis Vargas es el campeón de Exatlón México 2026

Cuando la mayoría de las apuestas estaban puestas sobre Mario Osuna “El Mono”, el tablero cambió rápidamente y Alexis Vargas, el novato de la temporada, se convirtió en el campeón de Exatlón México 2026.

El atleta que se desarrolló el lucha grecorromana se impuso desde los selectivos para ingresar al programa deportivo más importante de México y tras su buen desempeño logró eliminar a leyendas del programa, improbable se veía que le ganara a El Mono Osuna antes de la gran final, pero el luchador dio una competencia muy reñida y ganó.

¿Quién es Alexis Vargas de Exatlón México?

Alexis Hirochi Vargas Ramírez, conocido como Alexis Vargas o “La Pesadilla Ninja”, es un destacado atleta mexicano originario de Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Tenía 21 años al ingresar al programa en la temporada 2025 - 2026 y desde pequeño mostró gran disciplina deportiva.

Empezó a practicar lucha grecorromana a los 6 años, deporte que moldeó su trayectoria y le permitió representar a México a nivel nacional e internacional, incluyendo títulos como campeón panamericano senior.

A los 12 años dejó la casa de sus padres para mudarse a Guadalajara y perseguir su sueño de representar a México en competencias deportivas. Con el tiempo incursionó en las Artes Marciales Mixtas (MMA) y formó parte del programa de desarrollo del UFC Performance Institute en la Ciudad de México. Su combinación de lucha, grappling y condición física lo convirtió en un competidor versátil y prometedor, con participaciones en eventos profesionales de MMA.

Alexis llegó a la televisión nacional a través de Exatlón Draft: El Ascenso, donde luchó por un lugar en la novena temporada de Exatlón México (2025-2026) en el equipo Azul.

Como novato, demostró un rendimiento excepcional en más de 50 carreras, destacando por su resistencia, estrategia y mentalidad fuerte. Superó duelos clave, llegó a la final y se consolidó como uno de los competidores más destacados de la temporada, inspirando por su historia de esfuerzo y superación.

Su motivación principal siempre ha sido su familia, especialmente poder sacar adelante a sus seres queridos y cumplir sueños como comprarle una casa a su madre. En entrevistas ha compartido anécdotas de su vida en Barra de Navidad y el orgullo que siente al representar a su comunidad y a Jalisco. Su participación en Exatlón no solo impulsó su visibilidad, sino que reforzó su imagen como ejemplo de perseverancia para jóvenes deportistas.