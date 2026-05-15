Mati Álvarez gana Exatlón México 2026; suma 5 campeonatos y es la máxima ganadora de la historia

Mati Álvarez es la campeona de Exatlón México 2026, con lo que obtiene su cuarto título en la historia del programa convirtiéndose en la máxima ganadora del reality show deportivo.

La deportista apodada “Terminator” es una leyenda en todos los Exatlones del mundo, todos le temen, incluso los hombres saben que ella es una guerrera a la que nadie le gana.

¿Cuántas veces ha ganado Exatlón México Mati Álvarez?

Mati Álvarez ha ganado 5 veces Exatlón México, tres temporadas regulares y una copa Exatlón: estos son todos su títulos:

Exatlón: Famosos vs. Contendientes 3

Exatlón Cup

Exatlón: Titanes vs. Héroes

Exatlón: Nueva Era

Exatlón México 2026

¿Quién es Mati Álvarez?

La deportista nació el nació el 7 de noviembre de 1995, en Puebla, México. Actualmente tiene 30 años de edad.

Mati Álvarez es reconocida por practicar el atletismo y es especialista en salto de longitud, ya que posee el Récord nacional en Salto de Longitud, categoría sub 18.

La atleta de Exatlón México y Exatlón All Star cuenta con 23 medallas de oro y otras tantas de plata y bronce de la Olimpiada Nacional. Es una de las atletas más destacas dentro y fuera de la pantalla.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), las preseas las ha conseguido no solo por el salto de longitud, sino también por 100 metros planos, relevo 4×4, y lanzamiento de jabalina, entre otros.

Además, fue la atleta más joven en participar en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, cuando Mati Álvarez solo tenía 15 años. Mati no solo dedica su vida a los deportes, ya que también estudió y se graduó de la Licenciatura de Mercadotecnia.

Mati tiene un hermano gemelo que se llama Carlos Álvarez y también llama la atención por su atlético físico. Él también se dedica a los deportes desde otra forma, ya que se desempaña más en la natación.

Sin embargo, algunos rumores señalan que por mucho tiempo no existió una buena relación entre los hermanos, ya que Terminator siempre se llevaba la atención en su casa, pero parece que en los últimos años su relación de hermanos habría mejorado, pero no se sabe ya que la deportista es muy reservada en su vida personal, en los programas solo ha llevado a su mamá, quien es la que le da más apoyo en todas las temporadas.