Las atrevidas FOTOS de Dakota Johnson para Calvin Klein

¡Calvin Klein lo hizo otra vez! La actriz Dakota Johnson se convirtió en el rostro de la más reciente campaña de la icónica marca y las fotos y videos que han compartido encendieron las redes sociales por la belleza de la protagonista de Cincuenta Sombras de Grey.

Fue este martes 10 de marzo que publicaron los videos y fotos de Dakota Johnson para Calvin Klein. En el comercial principal, podemos ver a la modelo hablar sobre un nuevo papel mientras lleva puestos calzoncillos, jeans o tops de la marca.

En el video, la mujer posa y realiza actividades en una casa mientras que utiliza objetos como comida, su cabello, revistas o una planta para evitar exponer su cuerpo de más. “Supongo que es mi tipo de mujer”, dice al finalizar el video hablando del personaje que interpretaría.

TE RECOMENDAMOS: Así celebró Bad Bunny reaparece en redes sociales con una FOTO donde celebra su cumpleaños 32

Las candentes fotos de Dakota Johnson

Se realizaron sesiones de fotos diferentes pero con el mismo estilo diferente y sensual. Una de las más destacadas es una donde se encuentra en un sillón verde solo con un top y con sus piernas cubre su zona íntima.

Con un estilo similar, Dakota también poso en un camastro al lado de una alberca. Ella llevaba otro brasier y cubría la parte inferior con un libro de color azul.

Otra serie de fotos muestran a Dakota sobre un piano con unos jeans de la marca. En esta ocasión, son sus brazos y su cabello lo que cubre de manera ingeniosa la zona superior de su cuerpo.

Las redes sociales reaccionaron con euforia a las candentes fotos y videos de Dakota Johnson para Calvin Klein. Te dejamos algunos de los comentarios a continuación: