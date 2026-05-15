Los Jonas Brothers llegan a México para el Tecate Emblema 2026 | VIDEO

Así fue la llegada de los Jonas Brothers a México

Los Jonas Brothers son la banda headliner del Tecate Emblema 2026, evento musical que celebra lo mejor de la música pop y reunirá a artistas como Cazzu o Louis Tomlinson en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así fue la llegada de los Jonas Brothers a CDMX

Los primeros videos en los que captaron a los Jonas Brothers fueron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde vieron a Joe y Nick Jonas, después de que salieron del avión e iban en dirección al auto que los llevaría a su hotel.

Ni mis Jonas se salvan de Augusto 🤨😭🤣 pic.twitter.com/7tBPiFgLfN — DANI ' ☿️ 🐈‍⬛ (@da_ni_e_la__) May 15, 2026

En las redes sociales, no dejaron de circular los videos que mostraban a los famosos caminar mientras que se mostraban un tanto abrumados por la cantidad de personas presentes en el lugar.

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Si bien Nick firmó autógrafos y dejaron tomarse algunas fotos, los famosos iban resguardados por un equipo de seguridad que cuidaba que no se acercaran demasiado a las celebridades.

Fue el mismo Joe Jonas quien publicó en su cuenta de TikTok un breve video en el que aparecía con una máscara de luchador. “Ya aterrizamos CDMX”, dijo brevemente para informar a sus fans.

Joe Jonas via tiktok:



“ya aterrizamosss cdmx” pic.twitter.com/cFMYVkgvnr — jonas brothers fan news (@jbrosnews) May 15, 2026

Posteriormente, también se les vio a los músicos en las calles de la CDMX. En ese sentido, algunos fans tuvieron la oportunidad de conversar brevemente con él y pedirle una foto, un momento que causó emoción entre las seguidoras de la banda.

Incluso, una fan contó que se encontró a Joe en las calles de la CDMX y como él se encontraba en videollamada con Kevin, tuvo la oportunidad de tomarse una foto con ambos.

La fan contó que se bajó de un UBER para ver a la celebridad y pedirle una foto rápidamente. “Estaba muy nerviosa”, explicó y mostró que tomó la foto mal, ya que apenas se alcanza a ver el rostro del cantante de ‘Burnin Up’.