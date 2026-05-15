Capi Pérez pide perdón tras ser señalado por acosar a integrante de Santos Bravos | VIDEO

Capi Pérez se encuentra en medio de la polémica después de que en redes sociales se hizo viral el momento en los Spotify Podcast Awards donde el comediante realiza gestos inapropiados hacia Alejandro Aramburú, integrante de la agrupación Santos Bravos.

¿Qué pasó entre El Capi Pérez y Santos Bravos?

En el video, podemos ver como El Capi Pérez se acerca al integrante de Santos Bravos como si oliera al joven y lo toca por un poco más del tiempo necesario en el hombro y brazo. También hace un gesto de calor, en referencia al atractivo del chico.

El momento desató críticas por parte de los fans de la banda de HYBE Latam en contra del comediante de TV Azteca por el momento incómodo que atravesó el músico, pues aseguraron que cruzó límites físicos y realizó comentarios inapropiados sobre él.

“Como fanbase, rechazamos y condenamos firmemente las conductas inapropiadas y todo tipo de acoso, ya sea sexual, verbal o psicológico a los integrantes”, señalaron fans.

Cabe mencionar que las figuras se encontraron en el escenario de los Spotify Awards porque él fue uno de los encargados de entregarle a la banda el premio a Podcast Revelación, el primer galardón en la carrera de la agrupación.

Capi Pérez pide perdón por la situación con Santos Bravos

Tras la polémica, el influencer publicó un video en redes sociales donde se disculpa de manera pública con los fans y con Alejandro Aramburú, al explicar que todo se trató de un “chiste tonto” y no quiso faltar al respeto al joven.

Para las fans de SANTOS BRAVOS: pic.twitter.com/pttUxBxkjz — El CAPI Pérez (@elcapiperez) May 14, 2026

“Es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Pero les ofrezco una disculpa si las ofendí y también a Alejandro”, contó, admitiendo que sí habló del olor del chico y de la apariencia de su físico.

Finalmente, destacó que siente respeto por el artista, así como por sus seguidores, al señalar que su intención nunca fue incomodar a nadie, sino hacer reír con el tipo de humor que le ha funcionado por años.

Sin embargo, para las fans de Santos Bravos, las disculpas del conductor no fueron suficiente al señalar que ese tipo de comedia no hace más que normalizar el acoso. Algunos comentarios fueron.

“Ya estás viejo, él es mucho menos que tu, mejor lárgate a morbosearte solo“.

"Tienes la edad para diferenciar “bromas” del acoso, llámalo por su nombre“.

“Tu me estas diciendo que si alguien mayor de edad le hace eso a tus sobrinos tu en vez de reclamarle, te partis de la risa“.

"Las bromas dan risa, lo tuyo fue acoso“.

Por ahora, ni Alejandro Aramburú ni Santos Bravos han hecho declaraciones en torno a la polémica con Capi Pérez.