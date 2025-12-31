El Capi Pérez y su esposa anuncian que esperan a su segundo bebé | VIDEO

El Capi Pérez y su esposa anuncian que esperan a su segundo bebé

Después de que se diera a conocer la desaparición y muerte de su prima, la esposa del Capi Pérez, la influencer Itzel Barros mejor conocida como Hola Enfermera, dio a conocer que se encuentra en la espera de su segundo hijo, una noticia que llenó de emoción a sus seguidores.

“Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor", escribió la esposa del Capi Pérez brevemente en una publicación donde colocó un video revelando la noticia de que se encuentra embarazada por segunda vez del famoso.

En el video, escuchamos la canción ‘Over de Rainbow’ y muestra a todos los integrantes de la familia de espaldas mientras miran el mar, una imagen que los muestra unidos y en calma.

Uno a uno, voltean sus gorras revelando las palabras “papá”, “mamá” y “hermano mayor” en cada una de las gorras, antes de darse un abrazo con el que refuerzan su unión familiar en este nuevo momento de sus vidas.

Ante el anuncio, amigos y fans de la pareja no tardaron en felicitarlos por la noticia de un nuevo bebé en camino. Algunas de las reacciones son:

“Ayyyy wow, felicidades, que bonito”.

“¡Qué bonita noticia para cerrar el año! Felicidades”.

“EL REY DE LA FERTILIDAD”.

“Ayyy wowwwww muchísimas felicidades”, “sigan reproduciéndose, les quedan bien bonitos y son una familia bien bonita”.

“Es normal que llore por personas que no conozco y que ni me topan pero me hace muy feliz la noticia x ustedes aun creo en el amor de verdad”.

Fue el 1 de octubre del 2024 que nació Vicente, el primer hijo del Capi Pérez con su esposa, Itzel Barros. Ahora, la familia está lista para crecer y recibir a otro bebé en 2026.