¿De qué murió Nataly Montserrat? Familiar de la esposa del Capi Pérez

El caso de Nataly Montserrat, joven desaparecida que fue hallada sin vida este domingo, ha cobrado relevancia por las declaraciones que ha realizado la esposa del conductor Capi Pérez, Itzel Barro, quien compartió que se trataba de un familiar suyo.

Si bien Itzel Barro dijo que no daría más detalles sobre la muerte de su prima, las autoridades sí han informado algunos detalles sobre las condiciones en las que fue localizada Nataly Montserrat González Barro.

Encuentran sin vida a familiar desaparecida de Itzel Barro, la esposa del Capi Pérez ı Foto: IG

¿De qué murió Nataly Montserrat?

Según un comunicado de la Fiscalía de Quintana Roo, se describe que la mujer fue hallada en un área verde aledaña en el fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, muy cerca de donde habría desaparecido.

Se menciona también que el cuerpo de la joven fue hallado sin signos visibles de violencia, aunque las líneas de investigación se llevan a cabo según el protocolo establecido con perspectiva de género.

“Asimismo, se informa que esta institución brinda acompañamiento y atención integral a los familiares durante este proceso“, completó la Fiscalía sobre los esfuerzos para sostener a la familia afectada por la tragedia.

En ese sentido, una de las teorías es que la víctima habría tomado una decisión fatal después de haber tenido una discusión con su pareja sentimental en la noche de Navidad. Se sospecha que habría discutido fuertemente con su novio, quien se quedó en casa jugando videojuegos.

Fue este fin de semana que Itzel Barro pidió ayuda para localizar a su familiar, compartiendo los afiches de búsqueda con sus señas particulares. Tras dar a conocer la muerte, eliminó las publicaciones de Instagram