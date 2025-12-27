La creadora de contenido Sandra Itzel, conocida en redes sociales como Hola Enfermera y esposa del conductor de televisión El Capi Pérez, compartió un mensaje urgente en sus plataformas digitales este sábado 27 de diciembre.

La influencer solicitó apoyo en la búsqueda de su familiar, la joven Nataly Monserrat González Barro, de 30 años, quien fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre en Cancún, Quintana Roo.

Esposa de El Capi Pérez pide ayuda para encontrar a familiar desaparecida

En un video difundido a través de Instagram, Sandra Itzel, influencer y esposa de El Capi Pérez, explicó entre lágrimas que nunca imaginó tener que compartir un mensaje de este tipo, pero que la situación la obligaba a pedir ayuda a sus seguidores y a la comunidad en general.

“Este no es el video que me hubiera gustado compartir nunca, pero lo hago para pedir su apoyo porque estamos buscando a un familiar”, inicia con un semblante bastante afectado.

Según detalló, Nataly Monserrat González Barro fue vista por última ocasión en la colonia Jardines del Sur, en Cancún, Quintana Roo, el 25 de diciembre. Vestía un camisón y sandalias, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Añadió que Nataly es veterinaria. De tener información sobre el paradero de su familiar, pidió que se comunicaran al 911.

Nataly Monserrat González Barro está desaparecida ı Foto: IG holaenfermera

Pocas horas después, la exparticipante de MasterChef Celebrity México compartió también una ficha de búsqueda oficial en el que se indica que la mujer de 30 años es de complexión delgada, tiene cabello lacio, negro y largo hasta los hombros, y los ojos color café oscuros.

Además, su estatura es de 1.65 centímetros aproximadamente y su peso de 55 kilos. Como señas particulares se indica que tiene un tatuaje arriba del codo izquierdo el nombre de BARRO; en el antebrazo derecho el dibujo de un corazón; en el abdomen de lado izquierdo el dibujo de un cráneo de un perrito; debajo del busto el dibujo de unas llamas; en ambas piernas el dibujo de una serpiente; en el muslo derecho el dibujo de un cráneo y una mujer con tres perritos; en el muslo izquierdo una daga con una rosa; en la espalda del lado derecho el dibujo de dos cerezas; así como una mancha en el ojo de lado izquierdo de color café.

La noticia ha generado gran preocupación entre los seguidores El Capi Pérez y su esposa. Los usuarios rápidamente comenzaron a difundir la información para colaborar en la búsqueda de la joven de 30 años.

En los comentarios de la publicación, cientos de usuarios expresaron su solidaridad y ofrecieron apoyo para compartir la alerta en distintas plataformas.