Tras el estreno de la miniserie mexicana de Netflix Entre padre e hijo, uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Pamela Almanza, actriz que interpreta a Bárbara, la abogada atrapada en un triángulo amoroso con Álvaro y su hijo Iker.

Su participación en esta producción ha despertado curiosidad sobre su trayectoria, vida personal y otros proyectos en los que ha trabajado, por eso en La Razón, te contamos.

¿Quién es Pamela Almanza? Edad, estatura, de dónde es...

Pamela Almanza nació en Ciudad de México en 1989, por lo que actualmente tiene 36 años. La actriz mide aproximadamente 1.72 metros de estatura, lo que le da una presencia elegante y destacada en pantalla.

Es hija de una familia mexicana y desde joven mostró interés por la actuación, estudiando en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se formó junto a otros talentos que hoy brillan en televisión y cine.

En cuanto a su vida personal, Pamela Almanza ha sido reservada, aunque en entrevistas ha mencionado que mantiene una relación estable con su pareja, Jan Toussaint, productor y cantante mexicano que ha trabajado con figuras como Mario Bautista, Kalimba y Jay de la Cueva.

Pamela Almanza como Violeta en 'El Niñero' ı Foto: X @NetflixLAT

Su carrera incluye participaciones en cine y televisión. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran El niñero (2013), donde interpretó a Violeta, mamá de Hazel.

Otro proyecto destacado es Con esa misma mirada (2019), una serie dramática en la que exploró un papel más complejo y emocional a dar vida a Gabriela, la amante de Octavio, el protagonista.

Recientemente, brilló en Entre padre e hijo (2026), en Netflix, donde encarna a Bárbara, pieza clave en la trama de romance prohibido y secretos familiares. En esta serie interpreta a una joven abogada que está comprometida con Álvaro. Durante un viaje familiar ella conoce a Iker, hijo de su futuro esposo, un hecho que pondrá de cabeza su mundo, pues siente una atracción inevitable hacia el joven.

Además, Pamela Almanza ha participado en películas como No manches Frida y Club de Cuervos, así como en obras de teatro como Qué desastre de función, donde dio vida a Valeria/Vicki.