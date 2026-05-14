Entre padre e hijo, ¿quiénes integran el reparto de esta serie de Netflix?

Netflix suma a su catálogo una nueva producción mexicana titulada Entre padre e hijo, una miniserie que combina drama, suspenso y romance prohibido en un formato innovador de microepisodios.

La serie fue creada por el guionista chileno Pablo Illanes, reconocido por su habilidad para tejer historias de tensión psicológica. Esta producción se desarrolla en una hacienda familiar donde secretos, pasiones y misterios se entrelazan para formar un relato lleno de magnetismo.

Desde que Entre padre e hijo se estrenó, ha captado la atención de millones de personas, por lo que ahora surge una pregunta: ¿Quiénes integran el reparto de esta serie? En La Razón de México te contamos y, si aún no la has visto, podrás descubrir de qué trata.

¿De qué trata la serie Entre padre e hijo?

La trama de Entre padre e hijo, serie disponible en Netflix, inicia cuando Bárbara, una abogada comprometida con Álvaro, visita la hacienda familiar de su prometido. Sin embargo, este viaje aparentemente rutinario se convierte en un torbellino emocional cuando ella se da cuenta de que desarrolla una atracción irresistible con Iker, el hijo de Álvaro.

Este romance prohibido se desarrolla en secreto, mientras la familia enfrenta las sombras de un pasado marcado por la misteriosa muerte de Fernanda, madre de Iker. El relato combina romance, suspenso y giros inesperados, mientras muestra cómo los deseos ocultos pueden desestabilizar la aparente tranquilidad de una familia.

Disculpen si no respondí por unas horas, tuve que verme 'Entre padre e hijo' de un tirón 🫣 ¡Ya disponible en Netflix! pic.twitter.com/73lRvMQdsq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 13, 2026

¿Dónde ver la serie?

Entre padre e hijo es una producción exclusiva de Netflix. La miniserie se estrenó el 13 de mayo y está disponible en la plataforma para todos los suscriptores. La producción cuenta con un total de 20 episodios cortos, cada uno de aproximadamente diez minutos.

Este formato se adapta al consumo rápido y dinámico que buscan las nuevas audiencias.

Entre padre e hijo, ¿quiénes integran el reparto de esta serie de Netflix?

El elenco principal está encabezado por figuras reconocidas y nuevas promesas de la actuación mexicana:

Pamela Almanza interpreta a Bárbara, una abogada atrapada en un triángulo afectivo y en secretos familiares.

Erick Elías da vida a Álvaro, un piloto y padre de Iker.

Graco Sendel , hijo del actor Sergio Sendel, encarna a Iker, el joven que desarrolla una peligrosa obsesión por la novia de su padre.

Carmen Delgado como Margarita.

Natalia Plascencia como Gaby.

Ivanna Castro y Paulina Ruiz Menéndez completan el reparto.

Tráiler de Entre padre e hijo: