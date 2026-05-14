No dejes a los niños solos: De qué trata, reparto y dónde ver la película de terror de Ana Serradilla

La película No dejes a los niños solos, protagonizada por Ana Serradilla y dirigida por Emilio Portes, reconocido por títulos como Belzebuth y Pastorela, ha cautivado a los fans del cine de terror mexicano.

La cinta ha despertado gran interés por su atmósfera inquietante y su recorrido en festivales internacionales, donde ha cosechado premios y elogios de la crítica. Conoce en La Razón de México de qué trata el filme, quiénes integran el reparto y dónde puedes verla en México.

No dejes a los niños solos: ¿De qué trata y dónde ver la película de terror protagonizada por Ana Serradilla?

La película No dejes a los niños solos presenta una historia perturbadora que mezcla el suspenso con elementos sobrenaturales, explorando el miedo a lo desconocido y la vulnerabilidad de los más pequeños.

La producción dura 96 minutos y está clasificada dentro del género Horror. La trama se centra en Catalina, una mujer que recientemente se convirtió en viuda al perder a su esposo.

Una noche, se ve obligada a dejar a sus hijos solos durante unas horas en la nueva casa, por lo que tienen la vivienda para ellos solos. Matías y Emiliano (10 y 7 años) se divierten desempacando cajas y buscando su preciada consola de videojuegos, sin saber que algo les hará creer, por separado, que su propio hermano planea asesinarlo para convertirse en el único hijo varón.

No dejes a los niños solos ı Foto: Especial

¿Dónde se puede ver la película?

No dejes a los niños solos puede verse en cines de México desde este 14 de mayo. Está clasificada como no recomendada para menores de 12 años, por lo que sólo adolescentes podrán ingresar a las salas.

Reparto de No dejes a los niños solos

La película mexicana dirigida por Emilio Portes —creador de Belzebuth y Pastorela— cuenta con un reparto de primer nivel integrado por:

Ana Serradilla

Juan Pablo Velasco

Ricardo Galina

José Sefami

Paloma Woolrich

Jesús Zavala

Armando Silva

La cinta No dejes a los niños solos se ha presentado en festivales internacionales como Rotterdam, el The Busan International Film Festival (BIFF) y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en México.

Además, en el Festival Macabro ganó el premio a Mejor Película Iberoamericana, mientras que, en el Fantasporto de Portugal, se alzó en la categoría Mejor Director.

Tráiler de No dejes a los niños solos

A continuación, te compartimos el tráiler de No dejes a los niños solos, película protagonizada por Ana Serradilla: