No dejes a los niños solos arrasa en Feratum

Disfraces que se vieron en la Marcha de las Bestias

En Pátzcuaro, Michoacán

El cine fantástico y de terror volvió a latir con fuerza en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Durante cuatro días, las calles se llenaron de monstruos, proyecciones y conversaciones sobre el arte del miedo en el Festival Internacional de Cine Fantástico, Feratum, que reafirmó su posición como uno de los encuentros de género más sólidos de Latinoamérica.

La gran vencedora de la noche del sábado fue la cinta mexicana No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes, que se llevó el Premio Alucarda a Mejor Largometraje Mexicano, además de los galardones a Mejor Director, Fotografía y Diseño de Producción. Aunque ni el cineasta ni el elenco asistieron al evento.

En el ámbito internacional, la Torre FERATUM a Mejor Largometraje de Ficción fue para Adorable Humans, una sátira danesa que también obtuvo reconocimientos a Mejor Guion y Dirección.

El festival cerró con una nota emotiva al proyectar Estela, obra póstuma del fallecido Adrián Araujo, quien fue homenajeado por su legado. La función, realizada en el Teatro Emperador Caltzonzin, marcó uno de los momentos más sensibles de la clausura.

Más allá de la competencia, Feratum fue una celebración viva del cine y sus comunidades. Con 76 títulos en exhibición, talleres, paneles y presentaciones, el festival combinó arte y formación. Entre los eventos más concurridos destacó el panel “La distribución de cine, el monstruo más temido”, que reunió a expertos para discutir los desafíos de llevar el cine independiente a las pantallas.

Y, como cada año, la mítica Marcha de las Bestias volvió el sábado a inundar el Centro Histórico de Pátzcuaro con más de un centenar de participantes caracterizados como criaturas salidas de otra dimensión: una mezcla de ritual, performance y carnaval, emblema del festival.

El director de Feratum, Miguel Ángel Marín, destacó la evolución del encuentro: “Nació de la pasión por el cine de género y hoy me llena de orgullo ver cómo une a creadores, actores y público”.

Entre los nombres que brillaron en la clausura destacó Isabella Conconi, quien obtuvo el premio a Mejor Actuación por Memo Neura, un cortometraje que guarda un significado especial: fue la última actuación de la actriz Susana Alexander antes de su retiro.

“Me siento muy honrada; este premio lo comparto totalmente con Susana Alexander. Ella decidió participar después de leer el guion y lo interpretó incluso mejor de lo que yo podía imaginar”, contó Conconi emocionada.

La joven directora explicó que Memo Neura fue un proyecto que desarrolló durante dos años. Narra la historia de una mujer jubilada que, al enfrentarse a la soledad, contrata los servicios de una empresa que promete implantarle recuerdos de una vida que nunca tuvo. “Me inspiró el miedo a crecer y sentirme sola, esa angustia de mirar atrás y pensar que la vida no valió mucho”, explicó.

Conconi, quien inicia su carrera al frente de su productora Patito de Hule, seguirá recorriendo festivales con el corto: “Memo Neura es un homenaje a la memoria, pero también a la fantasía, y eso conecta profundamente con el espíritu de Feratum”, concluyó.