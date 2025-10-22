Feratum impulsa el cine fantástico y lo independiente

El Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción Feratum celebra su decimocuarta edición en Pátzcuaro, Michoacán, del 6 al 9 de noviembre con una programación que reafirma su compromiso con el cine de género y la formación de nuevas generaciones de creadores. Bajo la dirección de Miguel Ángel Marín, se consolida como uno de los espacios más importantes para el cine independiente en América Latina.

El director destacó que esta edición abre y cierra con dos películas mexicanas, entre ellas Seres, protagonizada por Dolores Heredia, y No dejes a los niños solos, de Emilio Portes, cinta que ha recorrido certámenes como Sitges y Rotterdam. Asimismo, la sección internacional Con fines fantásticos reúne 11 filmes de nueve países, con propuestas que exploran el terror, la fantasía y la ciencia ficción desde una mirada contemporánea.

El Tip: En el marco del festival, el clásico Tiburón, que cumple 50 años, será homenajeado con una proyección.

“Recibimos alrededor de mil 400 trabajos entre cortos y largos, de los cuales seleccionamos unos 70. La competencia tiene películas muy sólidas; destacaría Deus, una producción argentina con una fotografía y atmósfera impresionantes, y Biónica, también argentina, que representa muy bien la ciencia ficción que el público nos pide”, señaló Marín.

El director subrayó que este año el festival ha apostado por un enfoque doble: la exhibición y la formación industrial. “Feratum ya no sólo muestra películas; buscamos generar industria. Con nuestros programas de residencia y pitch apoyamos a nuevos talentos y los conectamos con otros mercados y festivales. Queremos impulsar la creación”, explicó.

Entre las producciones mexicanas destaca Ella vive en la escuela, ópera prima de Samuel Cristóbal Pérez de Oca León, un coming-of-age sobre la aceptación y los dilemas morales de la adolescencia. “Es una historia de lo que estamos dispuestos a soportar para pertenecer”, comentó.