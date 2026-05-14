Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026: La Cotorrisa domina los premios

Los premios a los mejores podcast de la plataforma

La Ciudad de México vibró este miércoles 13 de mayo con la celebración de los Spotify Podcast Awards 2026. En una noche conducida por Diana Wong y Dani Valle, la plataforma líder de audio reconoció a los creadores que dominaron la conversación digital durante el último año.

Con una participación récord de casi 8 millones de votos, la comunidad dejó claro que el formato de podcast es hoy un pilar fundamental de la cultura en español.

El gran protagonista de la gala fue, La Cotorrisa. El proyecto liderado por Ricardo Pérez y Slobotzky se llevó el galardón más codiciado, “Top de Tops”, entregado por la Susana Zabaleta.

Con este triunfo, el dúo de comediantes refrenda su título como el podcast más popular y escuchado de México por segundo año consecutivo.

Lista completa de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026

Top de Tops (Podcast del Año): La Cotorrisa

Podcast Favorito de Terror: Relatos de la Noche

Podcast Revelación (Breakthrough): SANTOS BRAVOS – LA SERIE

Podcast Favorito de Entrevista: Pepe & Chema Podcast

Podcast Favorito de Crimen: Leyendas Legendarias

Podcast Favorito de Chisme: Noche de Chicxs

Podcast Favorito de Amor Propio: Seis de Copas

Podcast Favorito de Habla Hispana: PROYECTO ROCA (España)

Podcast Favorito del Aire al Podcast: La Corneta

Podcast Favorito de Business & Tech: Chisme Corporativo

Campaña Favorita: Moris Dieck (Dimes y Billetes)

La premiación no solo fue una entrega de trofeos, sino un termómetro de las tendencias que consumen los mexicanos.

De acuerdo con Thais Tavara, Head de Podcast en Spotify Latam, el éxito de la convocatoria demuestra que el público no solo escucha de forma pasiva, sino que se organiza y celebra a sus creadores.

La música también tuvo un lugar central en la gala, con presentaciones en vivo que elevaron la energía del evento:

Santos Bravos abrieron la noche con sus éxitos “Kawasaki” y “Wow”.

Cachirula & Loojan continuaron con el ritmo con temas como “Dime si recuerdas”.

El Malilla fue el encargado de cerrar la ceremonia, poniendo a bailar a los asistentes al ritmo de “Golosa” y “Balenciaga”.

Los géneros que dominan el streaming

Los resultados de esta edición consolidan a la comedia y el terror como los pilares del consumo en México, con programas como Relatos de la Noche y Leyendas Legendarias manteniendo su estatus de culto.

Sin embargo, el crecimiento de categorías como Amor Propio y Chisme revela una diversificación en los intereses de la audiencia, que busca desde salud mental hasta entretenimiento ligero y corporativo.

Con este evento, Spotify México reafirma su compromiso de dar voz a los creadores que están redefiniendo la industria del entretenimiento digital en toda la región.