A raíz del estreno de la serie mexicana Entre padre e hijo, un nombre ha comenzado a llamar la atención del público y ése es Graco Sendel, hijo del reconocido actor de telenovelas Sergio Sendel.

Su participación en la producción de Netflix, donde interpreta a Iker, el conflictivo hijo que se obsesiona con la futura esposa de su padre, ha causado sensación entre miles de personas en todo el mundo, pues la historia se mantiene en los primeros lugares de reproducción en países como México, Brasil, España e Italia.

El interés en conocer la identidad de este joven actor va en aumento y aquí en La Razón de México podrás descubrir su trayectoria y vida.

¿Quién es Graco Sendel, el hijo actor de Sergio Sendel?

El nombre completo de Graco es Sergio Graco Santaella Paleta. Nació el 30 de mayo de 1998 en la Ciudad de México, por lo que actualmente en unos días cumplirá 28 años.

Es hijo del actor Sergio Sendel, famoso por sus papeles antagónicos en telenovelas y por ser la voz de Diego en La Era del Hielo, y de Marcela Rodríguez. La pareja estuvo junta alrededor de 15 años, hasta que se divorciaron en 2013 en medio de escándalos y batallas legales.

Fruto de este matrimonio también es la hermana melliza del actor de Entre padre e hijo, Valeria Sendel, quien también se dedica a la actuación.

Según ha comentado en entrevistas su padre, desde joven, Graco Sendel mostró interés por la actuación, participando en proyectos teatrales y televisivos antes de dar el salto a producciones más grandes.

Su debut a nivel profesional se dio en la telenovela Doménica Montero, donde interpretó a Pedro Sánchez, un personaje noble y carismático que contrastó con los villanos que suelen marcar la carrera de Sergio Sendel. En dicha producción de TelevisaUnivisión compartió créditos con Angelique Boyer, Arcelia Ramírez, Marcus Ornellas y Diego Amozurrutia, entre otros.

En cuanto a su vida personal, Graco Sendel ha sido discreto, aunque se sabe que mantiene una relación sentimental con una joven fuera del medio artístico. Su estatura ronda el 1.80 metros y destaca por tener un cuerpo atlético debido a que practica MMA (artes marciales mixtas) y kickboxing, disciplinas donde destacó desde que era adolescente.

Su participación en Entre padre e hijo marca un punto de inflexión en su carrera, pues se trata de su primera producción con Netflix, serie donde ha demostrado su talento, labrando su camino lejos de ser sólo “el hijo de Sergio Sendel”.