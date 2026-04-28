Si los deseos mataran, ¿De qué trata la serie Netflix?

Los dramas asiáticos son uno de los grandes aciertos de Netflix, pues dichas producciones suelen tener buenas visualizaciones dentro de la plataforma de streaming y la nueva serie, Si los deseos mataran, no ha sido la excepción.

La miniserie Si los deseos mataran se estrenó recientemente en la plataforma de Netflix y se encuentra en el top 5 de las más vistas de la plataforma gracias a sus actuaciones y a su historia que refresca un concepto que ya hemos visto en otros materiales de terror.

para los fanáticos de “ESTAMOS MUERTOS” que se cansaron de esperar una segunda temporada, se estrenó “SI LOS DESEOS MATARAN” en Netflix y es una serie similar (sin zombies) pero con una app asesina, así que pueden verla!!! pic.twitter.com/9FWF5wt4EE — aaron  (@aarontsuarez) April 24, 2026

En redes sociales han llegado a comparar a la miniserie con Estamos Muertos, otra serie coreana que se estrenó hace unos años y que fue todo un éxito al mostrarnos una invasión zombie y a personajes entrañables.

¿De qué trata la serie de Netflix Si los deseos mataran?

Si los deseos mataran es una serie de terror que sigue la historia de un grupo de estudiantes, quienes descubren que están condenados a la muerte por una misteriosa aplicación llamada Girigo.

"Un grupo de estudiantes queda condenado por una app que concede deseos. Ahora deberán ganarle al tiempo para romper una maldición mortal" dice la sinopsis oficial de la serie coreana.

El concepto de la aplicación recuerda a películas como La Hora De Tu Muerte en la que los personajes descargaban una app para saber cuándo supuestamente iban a morir; sin embargo, la serie coreana ofrece una razón mucho más atractiva para encontrarse con el fatal destino: Obtener cualquier cosa que deseen.

En el tráiler de la miniserie, se nos muestra a un alumno que tras descargar una app y pedir un deseo que se le concede, se encuentra con una cuenta regresiva que resulta en su inevitable muerte.

Es entonces que el resto de los jóvenes que se vieron involucrados en utilizar la app, deben de encontrar la manera de detener la maldición, encontrándose con momentos sobrenaturales e inquietantes.

La serie cuenta con un total de 8 episodios, que rondan entre los 36 y los 52 minutos, por lo que es ideal para un binge-watch.

Elenco de Si los deseos mataran

El elenco está compuesto por actores jóvenes coreanos, quienes son: