Si los deseos mataran: Final explicado de la serie de Netflix

Recientemente en la plataforma de Netflix se estrenó el nuevo drama coreano de terror, Si los deseos mataran, el cual ha sido un éxito total en la plataforma de streaming con una historia de 8 episodios.

La miniserie Si los deseos mataran sigue la historia de un grupo de estudiantes que quedan condenados por una aplicación llamada Girigo que concede deseos, pero con un alto costo que en un inicio nadie sospecha.

A cambio de cumplir con lo que ellos piden, comienza una cuenta regresiva que marcará su muerte, por lo que los estudiantes deberán encontrar la manera de romper con la maldición antes de que sea demasiado tarde.

El elenco está compuesto por actores jóvenes coreanos, quienes son:

Jeon So-young como Yoo Se-ah

Kang Mi-na como Im Na-ri

Baek Sun-ho como Kim Geon-woo

Hyun Woo-seok como Kang Ha-joon

Lee Hyo-je como Hyeong-wook

Roh Jae-won como Bang-ul

Final explicado de Si los deseos mataran

El momento decisivo de la historia ocurre cuando los protagonistas descubren el verdadero origen del mal. Al parecer, la clave sería destruir el celular de Hye-ruyng, pero esto no surte efecto, lo que revela que el núcleo de la maldición estaba en el teléfono de Si-won.

Estos cinco estudiantes enfrentarán las consecuencias de usar una aplicación que a cambio de concederte tus deseos, inicia una cuenta regresiva mortal. 📱😰🩸



La serie coreana 'Si los deseos mataran' llega a Netflix mañana. pic.twitter.com/L7enckIoHI — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 23, 2026

El giro redefine la misión y obliga a los personajes a enfrentarse con el plano espiritual directamente. Por ello, uno de los momentos más tensos es cuando Se-ah queda atrapada en el mundo sobrenatural.

Mientras está en estado de coma, su conciencia lucha por sobrevivir. Ante esto, recibe la ayuda de la chamana Ha-sal y comienza un enfrentamiento clave contra la presencia de Si-won.

El climax llega cuando Se-ah finalmente destruye el dispositivo que sostenía la maldición, mientras que Ha-sal se enfrenta al espíritu. A pesar de vencer, quedan consecuencias en los personajes, quienes enfrentan las secuelas de los momentos aterradores que vivieron.

Al final de al serie, podemos ver a los sobrevivientes que tratan de retomar sus vidas. En una escena posterior, la aplicación aparece de nuevo, en manos de otro usuario, lo que deja ver que el ciclo no ha terminado y abre una posibilidad a una continuación de la historia en el futuro.