Karely Ruiz reacciona a críticas tras ganar en Supernova Génesis 2026: ‘No necesito comprar cinturones’

Este domingo 26 de abril se llevó a cabo una nueva edición de Supernova Génesis, en el que Karely Ruiz se convirtió en la ganadora de su pelea contra Kim Shantal con apenas una semana de preparación, pues la famosa modelo de OnlyFans tomó el lugar de Lupita Villalobos en el enfrentamiento.

El triunfo de Karely Ruiz en Supernova Génesis 2026 fue bastante polémico, ya que muchos consideraron que el resultado de los jueces no fue justo y que en su lugar, era Kim Shantal quien debió de haber ganado en la pelea.

Karely Ruiz reacciona a críticas por ganar en Supernova 2026

Varias horas después de la controversia, la creadora de contenido habló desde sus redes sociales para defenderse de los señalamientos que recibió después de ganar en el reconocido evento de box entre creadores de contenido.

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“Que fue robo y que compre la pelea hahaha ya se habían tardado”, se burló la famosa, recordando que llevaba un mes sin entrenar cuando aceptó el reto de pelear con una semana de anticipación y después de un carnaval.

Agregó: “Si dudan del gane pues hablen con los que califican jaja yo qué, yo no necesito comprar cinturones”, aseguró. “A la próxima no acepto peleas así por que si gano saldrán con sus cosas que yo lo compre jaja ¿pa qué o qué?“, cuestionó.

En una segunda publicación, la famosa mencionó que respeta todas las opiniones sobre su pelea. “Sé que hay muchas opiniones sobre la pelea y algunos dicen que fue robo. Respeto todos los puntos de vista, porque cada quien ve la pelea a su manera”, dijo.

“Esto es parte del deporte, siempre habrá debate, y lo entiendo. Yo me quedo con lo que hice, con lo que mejoré y con el resultado que conseguí“, sentenció sobre su participación en Supernova.

Karely también agradeció a quienes la apoyaron en el proceso: “Vamos a seguir trabajando, porque esto apenas comienza y vienen cosas más grandes, y sé que me falta mucha preparación pero me voy a tomar enserio las cosas”, aseguró.

Finalmente, envió un mensaje donde celebró el valor de Kim Shantal, quien tuvo doble participación en el evento: “Mis respetos para Kim Shantal, qué huev** de subirse 2 veces y nunca se rajó”, le celebró a su rival.