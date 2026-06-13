La cantante Ariana Grande se encuentra en el centro de la conversación de miles de usuarios de redes sociales debido a lo que parece ser una pelea mediática con la Casa Blanca.

La artista exigió que su música no fuera utilizada en un video del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), institución conocida por ser violenta con las personas migrantes y hasta con los propios estadounidenses. Te contamos qué pasó.

Ariana Grande borra su canción de TikTok tras reclamo a la Casa Blanca por usar el tema en clip del ICE

La polémica entre la cuenta de TikTok del gobierno estadounidense y Ariana Grande comenzó cuando la Casa Blanca publicó en la plataforma un montaje del ICE acompañado de la canción “Bye”, de la protagonista de Wicked.

La cantante reaccionó de inmediato con un comentario contundente que fue celebrado por sus fans: “Por favor, no usen mi música para involucrarla con esta tontería bárbara, inhumana y atroz”.

Comentario de Ariana Grande en el video de TikTok de la Casa Blanca ı Foto: Captura de pantalla

Usuarios notaron que poco después, al entrar al video en TikTok de la Casa Blanca, aparecía la leyenda: “Este sonido no está disponible”. Esto confirmó que Ariana Grande había eliminado el audio de “bye” de la plataforma para impedir su uso en el clip del ICE.

Además, seguidores de la artista denunciaron que el comentario original de Ariana dirigido a la Casa Blanca fue borrado de la publicación, lo que generó aún más controversia.

El video de la Casa Blanca con la canción de Ariana Grande ahora tiene la leyenda "audio no disponible" ı Foto: Captura de pantalla

En redes sociales, miles de usuarios respaldaron a la intérprete de “Thank U, Next”, señalando que su postura es coherente con su defensa de los derechos humanos y su rechazo a las políticas migratorias que criminalizan a las comunidades vulnerables.

Hasta el momento, Ariana Grande no ha confirmado si fue ella quien borró el audio de “bye” de TikTok, sin embargo, sus seguidores afirman que sí lo hizo.

Te puede interesar: