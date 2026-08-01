Secretos de un escándalo es el nuevo drama disponible en la plataforma de Prime Video que se encuentra entre las más vistas de la plataforma de streaming gracias a su impactante historia que da de qué hablar.

Nominada al Oscar al Mejor guion adaptado, tres nominaciones en los Critics Choice; Todd Haynes, el director, finalista de la Palma de Oro en Cannes, la cinta finalmente se encuentra disponible para disfrutar desde casa.

¿De qué trata Secretos de un escándalo?

Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) y su marido Joe (Charles Melton) se preparan para la graduación del instituto de sus gemelos, por lo que se trasladaran a su residencia de estudiantes durante las vacaciones de verano.

La pareja protagonizó un fuerte escándalo veinte años atrás, cuando el romance de Gracie con Joe dominó las portadas de los tabloides, principalmente porque Joe era 23 años más joven que ella, se ha calmado.

Antes de su graduación, la famosa y popular actriz de Hollywood Elizabeth Berry (Natalie Portman) llega para visitar a la familia y pasar un tiempo con ellos, ya que su próximo proyecto está basado en la vida de Gracie y quiere entender mejor el pasado y las decisiones que tomó para su papel.

Este es el final explicado de Secretos de un escándalo

Hacia el final de la película, Joe empieza a cuestionar la verdadera naturaleza de su vínculo con Gracie. Elizabeth le reafirma la idea de que siempre fue visto como una víctima y, tras un juego de seducción que llevaba tiempo cocinándose y tienen sexo.

Sin embargo, al darse cuenta de que Elizabeth lo ve solo como el sujeto de una “historia” y no como a un ser humano real, Joe decide marcharse a casa con Gracie, no sin antes dejarle a la actriz una carta que su esposa le había escrito en los inicios de su relación.

May December en su transcurso explora el desencadenamiento de la morbosidad sobre determinados sucesos y el asalto a la privacidad cuando la vida de uno le pertenece a los demás, mientras que desarrolla un ambicioso duelo interpretativo entre Natalie Portman y Julianne Moore. pic.twitter.com/tK2NnmL1ef — FilmArte (@FilmArte00) August 1, 2026

Ya en casa, Joe confronta a Gracie sobre si era demasiado joven cuando empezaron. Ella evade la culpa devolviéndole la pregunta y cuestionando quién tenía realmente el control, ignorando por completo la diferencia de edad.

Negándose a escuchar a su esposo, Gracie culpa a Elizabeth de haber agrietado su matrimonio. Joe, al borde de las lágrimas, intenta defender a la actriz, lo que desata la furia de Gracie, quien decide irse a cazar justo antes de la graduación de los gemelos.

Durante la ceremonia, Gracie se muestra entusiasmada entre la multitud, grabando y animando a sus hijos mientras reciben sus diplomas. Afuera del recinto, Joe observa a la distancia y rompe a llorar, completamente abrumado por todo lo sucedido.

Finalmente, Elizabeth se acerca a despedirse de Gracie y le pregunta si su visita aportará algo significativo a la película. La actriz insinúa que el hijo mayor le ha contado que los hermanos de Gracie abusaron de ella en el pasado. Sin embargo, Gracie desmiente tajantemente la historia con frialdad, demostrando ser mucho más fuerte e inquebrantable de lo que Elizabeth calculaba.

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