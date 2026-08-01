Esta es la historia real de Secretos de un escándalo

La película Secretos de un escándalo no solo es una de las más vistas en la plataforma de Prime Video; también está basada en una historia que en su momento, generó una fuerte polémica a nivel internacional.

La cinta obtuvo nominaciones al Oscar en su momento y ahora que resurge por su aparición en streaming, te compartimos los detalles sobre la inquietante historia real de una relación donde la maestra abusó de su alumno menor de edad.

Esta es la historia real de Secretos de un escándalo

Secretos de un escándalo es una película del 2023 basada en un escándalo que ocurrió en una ciudad al sur de Seattle en 1996, cuando la profesora de 34 años de edad, Mary Kay Letourneau mantenía una relación sentimental con un alumno de 12 años de edad llamado Vili Fualaau.

Los involucrados se conocieron en 1991 cuando él era su alumno en la escuela primaria con tan solo 8 años de edad. El joven venía de una familia compleja, pues su padre se había casado en 5 ocasiones y el niño tenía 17 hermanos y hermanas.

En las semanas y meses posteriores empezaron a intercambiar notas y cartas románticas, hasta que comenzó una relación sexual entre ambos. Aunque querían mantener su relación en secreto, en una de sus citas, las cosas se complicaron y se dio a conocer su romance.

Mary Kay Letourneau was 34 years old when she sexually abused her 12-year-old student, Vili Fualaau.



She became pregnant, pleaded guilty to child rape, and was sent to jail. After her release, a court ordered her to stay away from him.



She ignored it.



Police later found… pic.twitter.com/jYDoU87x4o — Creepy.org (@creepydotorg) May 26, 2026

En la historia verdadera, resulta que la maestra incluso estaba embarazada del adolescente. La mujer fue detenida y la noticia se convirtió en un tema de conversación a nivel internacional por lo insólito de la relación.

Resultó que Letourneau era una mujer casada con cuatro hijos, así como una profesora muy apreciada en la escuela de Burien. Ella sostuvo que nunca pensó que estuviera haciendo algo ilegal al mantener la relación.

Asimismo, aseguraba que fue él quien la buscó a ella; sin embargo, las autoridades nunca la creyeron y acabó siendo condenada a prisión por la violación del menor, con quien acabó por tener incluso una segunda hija.

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