¿Quién es Samara Weaving? La actriz que será Emma Frost en el MCU

Parece ser que el Universo Cinematográfico de Marvel ya tiene a su Emma Frost para la próxima película de los X-Men y se trata de la actriz australiana Samara Weaving, reconocida por ser considerada una ‘scream queen’ moderna.

Según informó Deadline, la actriz fue seleccionada por el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige tras un arduo proceso de selección, aunque de momento la productora no ha hecho un anuncio oficial respecto al reparto.

¡EMMA FROST CONFIRMADA! 💥 Deadline reporta que la actriz Samara Weaving (Ready Or Not) ha firmado contrato con Marvel Studios e interpretará a Emma Frost en la adaptación de los X-MEN que prepara el director Jake Schreier (Thunderbolts*) para el UCM pic.twitter.com/jjTwsHjEWs — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) July 31, 2026

Emma Frost es uno de los personajes más destacados de los X-Men, quien fue presentada como una villana pero con el paso de los años, evolucionó hasta convertirse en una aliada del equipo mutante.

El personaje cuenta con habilidades de telepatía y tiene la capacidad de transformarse en un diamante orgánico. Emma ya ha aparecido en la pantalla grande en X-Men: Primera Generación y X-Men: Días del Futuro Pasado.

¿Quién es Samara Weaving?

Samara Weaving es una actriz y modelo nacida en Australia Meridional el 23 de febrero de 1992. Creció en Singapur, Fiyi e Indonesia antes de volver a su país natal.

Su carrera comenzó en su país natal, donde interpretó a Kirsten Mulroney en la serie Out of the Blue (2008) y a Indi Walker en la telenovela Home and Away (2009-2013),

Su primer papel protagónico llegó con la película de terror de comedia negra Ready or Not (2019) que la consagró como una ‘scream queen’. Su personaje impactó por la intensidad de su interpretación como una novia traicionada por su esposo y el resto de la familia de él.

Sus papeles de terror continuos incluyen también a The Babysitter: Killer Queen (2020), Scream VI (2023), Azrael (2024) y Eenie Meanie (2025). También protagonizó miniseries como Picnic at Hanging Rock (2018), Hollywood (2020) y Nine Perfect Strangers (2021),

En el pasado, salió con el actor Axle Whitehead y el modelo Rob Moore; sin embargo, años después conoció a Jimmy Warden, con quien se comprometió en 2019. Se casaron ese mismo año y en mayo de 2026 recibieron a su primera hija.

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