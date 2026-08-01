Así fue el papel de Ernesto Laguardia en Dune de David Lynch que pocos recuerdan | VIDEO

Así fue el papel de Ernesto Laguardia en Dune de David Lynch que pocos recuerdan

Ernesto Laguardia es todo un referente de la actuación mexicana gracias a sus diversos papeles en telenovelas mexicanas, pues acompañó a varias generaciones con todo tipo de personajes; sin embargo, pocos sabían que el famoso también formó parte de una película de culto.

Y es que aunque para muchos sea difícil de creer, el histrión fue parte del elenco de la película Dune, dirigida por David Lynch que en 1984 causó furor al llevar a la pantalla grande una adaptación de la novela homónima de Frank Herbert.

Así fue como Ernesto Laguardia participó en Dune

Fue en el reality show La Casa de los Famosos México 2026 que Ernesto Laguardia recordó cómo llegó a formar parte de la que hoy es considerada como una cinta de culto, al pertenecer a uno de los directores más destacados del séptimo arte.

Antes que nada, cabe recordar que Lynch rodó la película en varias locaciones del país, incluyendo Samalayuca, Chihuahua, Tlaxcala, las escaleras del estacionamiento del Estadio Azteca y en los foros de los Estudios Churubusco.

Fue en esta última locación donde el cineasta conoció a Ernesto Laguardia y este casual encuentro fue lo que llevó al actor a participar en la película. Todo después de que el histrión fuera citado a un casting pero no encontrara el lugar de las audiciones.

“En el restaurante estaba un cuate, afuera, como chef. ‘¿Ya comió usted?’. No. ‘¿No gusta comer’? Y me metí, mandé al casting a volar”, recordó Laguardia durante una conversación con sus compañeros en el programa de telerrealidad.

Fue en el restaurante que entró “un gringo” que le pidió permiso para sentarse con él, pues no habían más lugares disponibles. “Estuvimos platicando de la vida, de cine, de música. Y al final le digo: ‘¿y usted qué hace aquí?, ¿o qué? Me dice: ‘yo soy el director, me llamo David Lynch”, rememoró entre risas sobre su descuido.

Después de esto, Laguardia comentó que se puso muy nervioso y se avergonzó por la situación. Contó que tenía 20 años en ese entonces y que pudo participar con el cabello teñido de pelirrojo.

El papel de Ernesto Laguardia en Dune

Ernesto Laguardia fue uno de los actores mexicanos que formó parte de la primera película de Dune y es sin duda, uno de los más identificables dentro del filme.

Su personaje tiene un final trágico a manos del villano de la película, el barón Vladimir Harkonnen y se trata de una escena bastante inquietante que sin duda alguna habrá dado de qué hablar en su tiempo.

Además de Laguardia, hubo otros mexicanos en la cinta como Angélica Aragón, Margarita Sanz, Humberto Elizondo, Ana Ofelia Murguía, entre otros.

Sólo vengo a recordarles el momento en que el mismísimo Ernesto Laguardia apareció en Dune de David Lynch. pic.twitter.com/YvLn2817b5 — Trino Leguízamo (@leguizamou) September 9, 2020

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