Carlota, La Serie: ¿Qué personaje interpretará Bárbara de Regil?

Carlota es la próxima serie de HBO Max protagonizada por Belinda que cuenta con un elenco lleno de estrellas, donde llama la atención el nombre de Bárbara de Regil, a quien veremos convertida en una villana. Ahora te compartimos más sobre su papel.

¿Qué personaje interpretará Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil dará vida a Enriqueta Villalpando. Desde enero, la propia actriz confirmó su papel y agregó sobre el mismo: “Aristócrata influyente. Dama de la élite con poder social y político. En pocas palabras, la villana ja”, celebró.

En una entrevista con Publimetro, la actriz ahondó en Enriqueta: “Pues es una mujer que no era de la realeza, pero sí de alta sociedad y era una mujer con tanto poder que tenía el poder de decidir y en esa época eso no pasaba”, dijo.

“Bárbara a Belinda no le va a hacer pasar momentos difíciles, sin embargo Enriqueta a Carlota sí”, agregó. “Para eso Enriqueta está aquí, porque además de que traen a los españoles, pues dice ‘óyeme, vamos a hacer lo que yo diga’. Ya lo verán”.

“Este personaje lo he preparado junto con la directora y el director, o sea, con Ana Lorena Pérez Ríos y el director Alejandro. En los ensayos ni siquiera me he querido poner como el corset ni nada, porque pues prefiero ya en set con todo el vestuario hasta para agarrar más como el, el toque del personaje”, agregó en el mismo medio.

Hasta ahora, no parece que Enriqueta Villalpando haya sido una persona real, por lo que todo parece indicar que fue un personaje creado para la serie con la intención de crear una historia más actualizada y digerible para el público en general.

✨ Cosas que ahora necesito más seguido: exactamente esto, los looks de Carlota. 🖤 pic.twitter.com/s6tB3UWMy0 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) July 27, 2026

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