Video de Doña Carlota: Rompe el silencio y explica por qué usó un arma

Aclara todo el caso de su famoso video

El caso de Doña Carlota, la mujer de 74 años que defendió su hogar con un arma de fuego en Chalco, ha tomado otro matiz tras su reciente entrevista en el podcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera.

Lejos de la frialdad percibida en redes sociales, Carlota se mostró como una mujer marcada por el luto, cuyo relato revive el debate sobre la legítima defensa y las acciones de las autoridades ante el despojo de inmuebles.

Según Carlota, el enfrentamiento fue la última opción. Al descubrir que su vivienda había sido invadida, intentó mediar con los ocupantes.

El arma que utilizó la había comprado su esposo como protección años antes ı Foto: YouTube

Antes de que el conflicto llegara a niveles de violencia, intentó resolver la situación mediante una propuesta de paz, en la cual solicitó a los ocupantes que se retiraran pacíficamente para evitar daños mutuos.

En una oferta desesperada por recuperar su hogar, incluso se comprometió a retirar las denuncias legales por invasión si le entregaban su patrimonio de forma voluntaria.

Sin embargo, se produjo una escalada de tensión que volvió la situación crítica cuando los invasores llamaron a más personas para confrontar directamente a la familia de Carlota.

Doña Carlota aclaró que nunca había disparado un arma y que la portaba ese día únicamente por el terror que le inspiraban los invasores.

Dije: ‘esa gente es asesina’. Nos van a querer matar, siquiera llevar con qué defendernos

El punto de quiebre ocurrió cuando presuntamente los agresores amenazaron directamente la vida de sus hijos.

Cegada por el instinto de protección y el temor de ver dañada a su familia, accionó el arma. “Disparé por miedo a que mataran a mis hijos”, confesó, admitiendo que en ese instante no pudo medir las consecuencias de sus actos.

Aunque justifica su reacción como un acto de defensa ante la falta de apoyo oficial, el peso emocional la persigue: “Después me arrepentí mucho, pero ¿ya qué iba a hacer?”.

Actualmente, debido a su edad, Carlota enfrenta su proceso bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la tragedia familiar persiste, ya que sus hijos continúan en prisión vinculados a proceso por la muerte de dos personas durante el enfrentamiento.