Caen dos autores materiales del asesinato de Micky Hair

Autoridades capitalinas detuvieron a los dos presuntos autores materiales del asesinato del estilista e influencer, Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair. Ya suman tres los sospechosos aprehendidos por este caso.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó en sus redes sociales que, mediante un trabajo coordinado con la Fiscalía capitalina y autoridades federales, agentes ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de los sujetos.

El dato: En octubre pasado, la Fiscalía capitalina informó que, junto con la SSC, creó un equipo de investigación para esclarecer el asesinato en contra del estilista e influencer.

Los dos, supuestamente, son los autores materiales del crimen ocurrido el 29 de septiembre del año pasado afuera del salón de belleza de Micky Hair, en Moliére y Masaryk, alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí, dos sujetos a bordo de una moto le dispararon varias veces y luego huyeron al Estado de México.

El 7 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el estilista fue vigilado previo a ser asesinado.

“Fue un homicidio directo, una ejecución. Estaban (los criminales) esperándolo, estuvieron vigilándolo y realizaron una ejecución”, dijo el funcionario federal.

De acuerdo con la SSC, los trabajos de inteligencia permitieron identificar y dar seguimiento a Ángel Jorel “N”, de 19 años, quien días antes del ataque se reunió con varias personas, entre ellas, José Eduardo “N”, detenido en diciembre pasado por, presuntamente, facilitar el escape de los sicarios al usar un automóvil como muro.

28 años tenía Miguel de la Mora el día en que fue asesinado en Polanco

La dependencia local indicó que uniformados capturaron al joven el pasado 6 de marzo en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc. Luego de la revisión que le hicieron, los policías le decomisaron al joven 220 dosis de cocaína, una pistola y dos cartuchos útiles.

La Fiscalía capitalina y la SSC cumplimentaron una orden de captura en contra del joven en reclusión, el miércoles pasado, por el homicidio de Micky Hair.

Sobre Kevin Anthony “N”, el otro presunto autor material del homicidio, ambas instituciones, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aprehendieron en la avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, al joven de 24 años. El sujeto es identificado como supuesto integrante del grupo encargado del crimen.

Vázquez Camacho aclaró que agentes trasladaron a los dos presuntos criminales a centros penitenciarios distintos dentro de la capital.

“Agradecemos al Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su apoyo y colaboración en esta investigación que continúa para detener a todos los involucrados y que no quede impune”, dijo.