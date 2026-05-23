Mega socavón de hasta 12 metros de profundidad en calles de Iztapalapa

Un mega socavón se formó en calles de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de la circulación para evitar riesgos a vecinos y automovilistas.

El hundimiento apareció en el cruce de Calle 4 y Avenida 5, donde autoridades capitalinas desplegaron maquinaria pesada y colocaron acordonamientos mientras especialistas realizan trabajos de evaluación y reparación.

De acuerdo con los primeros reportes, el socavón tendría alrededor de 10 metros de diámetro y hasta 12 metros de profundidad. Las autoridades investigan si el colapso fue provocado por una ruptura en el sistema de drenaje, situación que habría debilitado el subsuelo hasta ocasionar el hundimiento del pavimento.

En imágenes difundidas desde la zona se observa la magnitud del socavón, así como el trabajo de excavadoras y personal de servicios urbanos que intentan contener el daño y evitar que continúe expandiéndose.

Socavón en Iztapalapa ı Foto: Captura de pantalla

Vecinos de la colonia Renovación manifestaron preocupación debido a que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en esa área de Iztapalapa. En años recientes se han registrado varios hundimientos relacionados presuntamente con problemas en la infraestructura hidráulica y de drenaje.

Autoridades de la Ciudad de México pidieron a la población evitar transitar por la zona mientras continúan las labores de reparación y supervisión, ya que existe riesgo de nuevos desprendimientos de tierra.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la circulación permanece afectada y se prevé que los trabajos puedan extenderse durante varios días, dependiendo de las condiciones del subsuelo y de los daños detectados en las tuberías.

Las autoridades capitalinas no han informado todavía una fecha estimada para concluir las reparaciones, aunque aseguraron que la zona permanecerá bajo monitoreo permanente para prevenir mayores afectaciones.

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MSL