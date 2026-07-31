El All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS, celebrado en Charlotte, Carolina del Norte, fue escenario de un momento que se ha vuelto viral en redes sociales.

El cantante estadounidense Frankie J, invitado para interpretar el Himno Nacional Mexicano, se convirtió en tendencia al equivocarse en una de sus estrofas, lo que desató críticas y comentarios de miles de usuarios.

Frankie J se equivoca al cantar el Himno Nacional en All-Star Game

Durante la ceremonia previa al partido de All-Star Game 2026, Frankie J alteró la letra del Himno Nacional Mexicano frente a miles de asistentes y millones de espectadores que seguían la transmisión. En lugar de entonar “su planta”, el artista dijo “sus ansias”, lo que transformó la frase en “Profanar con sus ansias tu suelo”.

El error quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en plataformas digitales, especialmente en X, antes Twitter.

Lamentable la interpretación del Himno Nacional a cargo de Frankie J. No solo por el desliz al cantar "profanar con sus ansias tu suelo", sino también por una entonación que simplemente no estuvo a la altura de la solemnidad que exige. Ojala la LigaMX tenga más cuidado con eso. pic.twitter.com/A9MFOlPHMs — Ricardo Preza (@prezafr) July 30, 2026

La equivocación de Frankie J generó indignación entre algunos aficionados, quienes lamentaron la falta de respeto hacia el símbolo nacional. Otros usuarios tomaron el incidente con humor y hasta crearon memes.

La ley mexicana puede sancionar a quienes alteran el himno a través de multas y arrestos administrativos de hasta 36 horas.

¿Quién es Frankie J, cantante estadounidense que se equivocó en el Himno Nacional en All-Star Game?

Francisco Javier Bautista Jr., conocido como Frankie J, nació en Tijuana en 1975 y creció en San Diego, California. Su carrera comenzó con los Kumbia Kings, agrupación de A.B. Quintanilla, antes de lanzarse como solista en 2003. Ese mismo año alcanzó fama internacional con “Don’t Wanna Try” y poco después con “Suga Suga”, junto a Baby Bash.

En 2005 aumentó su popularidad gracias a su éxito con “Obsession (No Es Amor)”, una versión bilingüe del famoso tema de Aventura. A lo largo de su trayectoria ha explorado géneros como R&B, pop latino y baladas, manteniéndose vigente en inglés y español. En 2014 recibió una nominación al Grammy por Faith, Hope y Amor.

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