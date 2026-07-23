Roberto Carlos en la Arena CDMX, el 10 de mayo de 2025.

Roberto Carlos, uno de los cantautores más emblemáticos de Brasil y de la música en español, fue hospitalizado, se dio a conocer recientemente. La noticia generó inquietud entre sus seguidores.

El intérprete de éxitos como “El Gato Que Está Triste Y Azul” y “Detalles” tiene 85 años, por lo que cualquier intervención médica despierta preocupación. Sin embargo, su equipo de prensa aclaró que se trata de un procedimiento previamente programado y que el artista se encuentra estable. Descubre qué condición médica lo llevó al quirófano.

Roberto Carlos es hospitalizado, ¿qué le pasó al cantante?

La asesoría de prensa de Roberto Carlos, encabezada por Mauricio Aires y Rogério Alves, emitió un comunicado oficial en el que se detalla que el intérprete brasileño fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia.

Este procedimiento, mínimamente invasivo para extirpar la vesícula biliar, se realiza a través de varias incisiones pequeñas en el abdomen, generalmente de entre 0,5 y 1 centímetro.

Según el texto, se trata de una intervención programada, que fue realizada bajo control médico y resultó sin complicaciones.

El comunicado, publicado en portugués y aquí traducido al español, señala: “Comunicamos que el artista Roberto Carlos fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo y siguiendo todas las orientaciones médicas".

Roberto Carlos está tranquilo y siguiendo todas las orientaciones médicas Equipo de prensa de Roberto Carlos



Además, compartieron que el intérprete no cancelará los conciertos que tiene programados para las próximas semanas, pues aseguraron que se recuperará pronto. “La recuperación es rápida, no interfiriendo en la agenda de shows ya programada”, señala el texto.

Finalmente, el equipo de prensa de Roberto Carlos agradeció a los fans del artista que se han mantenido pendientes de su estado de salud y que le han enviado diversas muestras de cariño. “Agradecemos a todos por las manifestaciones de cariño”, concluyen.

Comunicado sobre la salud de Roberto Carlos ı Foto: Especial

Roberto Carlos, conocido como el Rey de la música romántica, tiene 85 años actualmente, sin embargo, continúa siendo una figura central en la cultura musical latinoamericana. El artista se mantiene activo en los escenarios, por ejemplo, en marzo de este año deleitó al público mexicano con un concierto en la Arena Ciudad de México.

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