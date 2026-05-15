¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan que el cantante fue hospitalizado por este motivo

Luis Miguel es uno de los íconos de la música mexicana, quien a sus 56 años de edad, aún destaca en el entretenimiento nacional, por lo que el público se mantiene atento a las noticias sobre él y el resto de su familia.

En ese sentido, recientemente trascendió la información de que Luis Miguel fue hospitalizado de último momento debido a una situación cardiaca; cabe mencionar que hasta el momento, no ha habido forma de confirmar o desmentir lo dicho.

Esto se sabe de la hospitalización de Luis Miguel

En diferentes programas como El Gordo y La Flaca o Chismorreo, se ha especulado sobre la presunta hospitalización del reconocido cantante. De acuerdo con el último programa mencionado, el famoso lleva desde el lunes internado en un nosocomio neoyorkino.

“Supuestamente desde el lunes, Paloma, su novia, lo llevó a una revisión médica en Nueva York y resulta que le encontraron algo a Luis Miguel, no se sabe exactamente qué, en el corazón [...] Es algo muy delicado. Vamos a esperar a ver si se confirma”, explicaron.

Asimismo, se comenzó a especular sobre cuál podría ser la enfermedad por la que el artista se encontraría en el hospital desde hace días, aunque de momento se tratan de meras conjeturas por parte de los conductores.

¡ÚLTIMA HORA! Circula información que Luis Miguel fue HOSPITALIZADO de EMERGENCIA 🚨 | #Chismorreo pic.twitter.com/Im8AsskTmT — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 15, 2026

La influencer Chamonic publicó un mensaje en torno a la supuesta hospitalización del cantante de ‘Será que no me amas’, al reafirmar la versión de que que fue la novia del músico quien lo llevó a una revisión médica en la que terminó siendo hospitalizado.

“Supuestamente … se dice que Luis a Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal , su novia lo abría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco … y hasta el momento sigue hospitalizado ! En Nueva York” se lee en la publicación de Chamonic.

¿Qué se sabe de Luis Miguel hoy?

Poco se ha sabido de Luis Miguel desde que terminó su gira en el Estadio GNP Seguros en el año 2024, pues el famoso ha sabido mantener su vida privada alejada del ojo público, al no utilizar en exceso las redes sociales.

Es por ese motivo que nunca sabemos demasiado sobre qué hace el artista, más allá de pocas ocasiones en que fans lo reconocen en algún restaurante o lugar donde logran grabarlo brevemente.

Hasta el momento, la información respecto a la supuesta hospitalización de Luis Miguel se encuentra en desarrollo, pues ni el músico ni su equipo profesional han confirmado o negado las afirmaciones que circulan en redes sociales y distintos programas de farándula.