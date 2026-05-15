¡Louis Tomlinson regresa a México! Fechas y precios de boletos

A solo unas horas de encabezar el festival Tecate Emblema 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cantante británico sorprendió a su base de seguidores al anunciar oficialmente su regreso en solitario a nuestro país como parte de su nueva gira internacional “How Did We Get Here?”.

La cita para este esperado reencuentro será el próximo 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, no tardó en volverse la tendencia principal.

Louis Tomlinson en México, fechas de preventa

Aunque las boleteras todavía no revelan los precios ni las zonas del estadio, el equipo del artista ya confirmó los días y horarios para comprar los boletos:

Artist Pre-Sale (Venta para Fans): Lunes 25 de mayo a las 10:00 a.m.

Preventa Beyond: Martes 26 de mayo a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: Miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m.

Preventa Citibanamex: Jueves 28 de mayo a las 2:00 p.m.

Venta General: Viernes 29 de mayo a las 2:00 p.m.

¿Cómo registrarse para la venta de fans?

Para combatir la reventa y asegurar que los boletos lleguen a manos de sus seguidores reales, Louis habilitó un enlace de registro gratuito en su biografía de Instagram, el cual se abrió este viernes 15 de mayo a las 12:00 CST.

Ingresa a este enlace louistomlinson.club y selecciona el show de la Ciudad de México.

Introduce un correo electrónico válido, al cual llegará un enlace de verificación obligatorio.

Completa el formulario con tu nombre, apellido, fecha de nacimiento (se requiere ser mayor de edad) y ubicación.

Una vez enviado, el sistema blindará los datos contra bots o registros masivos automatizados, enviándote un código y recordatorios detallados para las primeras fases de compra.

Desde que dejó One Direction, Louis Tomlinson ha tenido un éxito enorme en México, llenó arenas en Guadalajara, Monterrey y la CDMX en 2022, y metió a miles de fans en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2024.

Su concierto de este 16 de mayo en el Tecate Emblema, junto a los Jonas Brothers, es el calentamiento ideal para su gira de estadios en 2027, que lo consolidará como uno de los artistas británicos más queridos del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.