Las tiernas fotos de Barbara Palvin tras anunciar su embarazo con Dylan Sprouse

Barbara Palvin y Dylan Sprouse dieron a conocer que se encuentran en la dulce espera, una noticia que sorprendió a los fans de la modelo húngara y el actor estadounidense, pues esto se reveló en el Festival de Cannes 2026.

Así se reveló el embarazo de Barbara Palvin

Fue durante la alfombra roja por la película Parallel Tales que Bárbara Palvin y Dylan Sprouse aparecieron juntos, pero lo que llamó la atención fue el baby bump de la joven de 32 años de edad, quien mostraba su pancita con orgullo.

“Muy agradecida con todos los que nos ayudaron a prepararnos a los tres la noche pasada”, escribió ella posteriormente en sus historias de Instagram, donde mostró fotos de la velada en Cannes.

En las imágenes, ella posa sola y en compañía de su esposo, luciendo el vestido color azul mientras que su pareja lleva un traje color azul marino con una camisa blanca.

Barbara Palvin y las fotos de su embarazo

Antes de su publicación sobre la gala, Barbara subió un carrusel con tres fotos y tres emojis de mano, sin dar mayores declaraciones, pero que muestran la emoción de él y su esposo en esta nueva etapa de su vida como pareja.

En la primera de ellas, vemos a los esposos posando juntos en un sillón. Se miran el uno al otro y lucen ilusionados mientras que ambos sostienen la pancita de Barbara en un ambiente de puro amor y emoción ante la próxima llegada de su bebé.

La segunda foto explica el porqué detrás de los emojis, pues se trata de un ultrasonido que muestra al bebé de los famosos por primera vez. Destaca que una de sus manitas, que ya parece completamente formada, hace el mismo gesto.

En la última foto, vemos las manos de la pareja, que hacen el mismo gesto que el pequeño en camino. Aunque se desconoce cuál será su género, se especula que podría tratarse de un niño por el color del vestido elegido para su revelación.

El embarazo de Bárbara Palvin con Dylan Sprouse resultó una noticia totalmente inesperada, pues antes de hacerlo oficial, la famosa seguía publicando en sus redes sociales con mediana regularidad utilizando imágenes de cuerpo completo.

Incluso, apenas este 21 de abril, hace menos de un mes, la pareja acudió a la premiere de El Diablo Viste A La Moda, donde nadie imaginó siquiera que podría haber un bebé en camino.