Dylan Sprouse, recordado por su papel en Zack y Cody: Gemelos en Acción, es conversación en redes sociales luego de que la actriz y cantante Miley Cyrus confesara que tuvieron un romance mientras eran estrellas de Disney Channel.

A raíz de la declaración, internautas sienten curiosidad por la vida sentimental actual del histrión. Su historia junto a una bella modelo ha acaparado titulares desde hace casi ocho años; conoce a la pareja actual del famoso.

¿Quién es la pareja actual de Dylan Sprouse?

La actual pareja de Dylan Sprouse es Barbara Palvin, quien es una supermodelo húngara que nació en 1993. Su carrera despegó a los 13 años, cuando fue descubierta en Budapest, y rápidamente se convirtió en una de las modelos más solicitadas en Europa y Estados Unidos.

La modelo ha trabajado para marcas como Armani, Prada y Chanel, pero su mayor reconocimiento llegó al convertirse en un Ángel de Victoria’s Secret, lo que la convirtió en una de las modelos más influyentes de su generación.

Dylan Sprouse y Barbara Palvin comenzaron su relación en 2018, después de conocerse en un evento en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente la pareja está casada.

Según entrevistas que han dado, el primer acercamiento fue de Dylan, quien le envió a la joven un mensaje en redes sociales que inicialmente quedó sin respuesta, pero que más tarde dio pie a una cita que marcaría el inicio de su historia de amor.

“Yo le dije: ‘Oye, no sé si estarás mucho tiempo en Nueva York, pero deberíamos quedar si quieres. Aquí tienes mi número. Y no me escribió durante seis meses”, dijo el actor a W Magazine en febrero de 2019.

La boda de Dylan Sprouse y Barbara Palvin

En 2023, Dylan Sprouse y Barbara Palvin decidieron formalizar su relación con una boda íntima en Hungría, país natal de la modelo. El evento fue celebrado en compañía de familiares y amigos cercanos, destacando por su carácter tradicional y elegante, según People.

Desde entonces, ambos han compartido con sus fans y las cámaras momentos de su vida en común como paseos o vacaciones juntos, reflejando que tienen una relación estable y llena de apoyo mutuo. Bárbara Palvin declaró a People en 2025 que una de las reglas de su matrimonio es “no estar separados más de dos o tres semanas” como parte del compromiso que ambos mantienen para mantener fuerte su vínculo.

Hasta el momento, la pareja no tiene hijos.