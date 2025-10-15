¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2026? Horario de la transmisión en vivo

Este miércoles 15 de octubre, se lleva a cabo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, una de las pasarelas más icónicas que año con año da de qué hablar con las apariciones de importantes modelos y artistas.

Fue días atrás que se reveló el regreso de modelos como Anok Yai, Barbara Palvin, Adriana Lima, Imaan Hammam y Gigi Hadid, entre muchas otras, para la nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show. Asimismo, se dio a conocer que el evento contará con las presentaciones de Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

Además de las modelos y cantantes, la baloncestista estadounidense Angel Reese desfilará en el fashion show, marcando historia como la primera deportista en logarlo. “Es un gran honor formar parte de un momento tan poderoso que celebra a las mujeres y lo multifacéticas que somos“, celebró en una entrevista para People.

¿A qué hora es el show de Victoria’s Secret?

Hay varios canales por los que podemos ver la transmisión del evento en tiempo real, los cuales son Prime Video, Amazon Live, YouTube, TikTok e Instagram, por lo que no hay excusa para perderte del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La fecha y horario es el 15 de octubre a partir de las 19:00 horas ET, podremos ver el evento completamente en tiempo real y sin duda, dará mucho de qué hablar, como ha ocurrido en años anteriores.

La transmisión comienza desde las 17:00 horas a través de las plataformas antes mencionadas. Además, en redes sociales desde antes se pueden ver momentos de las famosas alistándose y desfilando por la alfombra rosa con sus mejores atuendos.

Te dejamos aquí la transmisión en vivo por YouTube para que no te pierdas de ningún detalle y puedas disfrutar del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 completamente gratis y desde la comodidad de tu casa.