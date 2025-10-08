Karol G y las artistas que se presentarán en el Victoria Secret Fashion Show 2025

Estamos a unos días del Victoria Secret Fashion Show que en el pasado fue uno de los desfiles más icónicos de la cultura pop y poco a poco, retoma su puesto después de haber desaparecido durante un par de años.

Artistas que se presentarán en el Victoria Secret Fashion Show 2025

Tras su regreso icónico, el Victoria Secret Fashion Show 2025 sigue dando de qué hablar y en esta ocasión, habrán presentaciones especiales de cuatro artistas que sin duda alguna, serán de lo más destacado de la noche junto con los modelos que la marca tiene preparados.

Los artistas que podremos ver en vivo son:

Karol G

Madison Beer

Missy Elliott

TWICE

De este modo, el show se perfila para ser uno de los eventos más populares, al mezclar al mundo de la moda con artistas y modelos de alto nivel. Recordemos que el año pasado, las encargadas musicales fueron Cher, Tyla y Lisa, por lo que hay altas expectativas sobre lo que sucederá en el show.

El público en redes sociales celebró los anuncios que revelan a un elenco musical variado que muestra diversidad en las mujeres, además de juntar a algunas de las artistas más importantes de la industria del entretenimiento actual.

Asimismo, la audiencia se pregunta qué canciones podrían interpretar las famosas y así crece la expectativa en torno al show que ocurrirá este mes de octubre.

De momento, no se han revelado a las modelos que podremos ver desfilar, aunque seguramente veremos a varias caras conocidas de la marca y de la industria de la belleza.

¿Cuándo es el Victoria Secret Fashion Show y dónde verlo?

Por el desfile, habrá una fiesta para ver el show en Nueva York que comenzará dos horas antes del inicio de la pasarela y ofertas exclusivas en sus tiendas cercanas. Sin embargo, si no vives en La Gran Manzana, hay opciones para disfrutar del evento en el resto del mundo.

Podrás verlo a través de una transmisión en vivo, como ocurrió el año pasado. Será el 15 de octubre a partir de las 19:00 horas ET que podremos ver el evento completamente en tiempo real.

Hay varios canales por los que podemos ver la transmisión, los cuales son Prime Video, Amazon Live, YouTube, TikTok e Instagram, por lo que no hay excusa para perderte del Victoria Secret Fashion Show 2025.