¿Cuándo es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Llega el fashion show de Victoria’s Secret 2025, uno de los eventos más importantes entre el público femenino entusiasta de la moda y la cultura pop, donde se reúnen algunas de las artistas y modelos más destacadas de la actualidad sobre la pasarela.

Hace apenas unos días se dio a conocer que Karol G, Madison Beer, Missy Elliott y TWICE serán las cantantes que amenizarán el evento de Victoria’s Secret 2025 y ahora, se sabe que la legendaria Alessandra Ambrosio desfilará junto con otros ángeles.

El público en redes sociales celebró los anuncios que revelan a un elenco musical variado que muestra diversidad en las mujeres, además de juntar a algunas de las artistas más importantes de la industria del entretenimiento actual.

¿Cuándo es el show de Victoria Secret 2025?

Hay varios canales por los que podemos ver la transmisión del evento en tiempo real, los cuales son Prime Video, Amazon Live, YouTube, TikTok e Instagram, por lo que no hay excusa para perderte del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La fecha y horario es el 15 de octubre a partir de las 19:00 horas ET, podremos ver el evento completamente en tiempo real y sin duda, dará mucho de qué hablar, como ha ocurrido en años anteriores.

¿Quiénes estarán en el fashion show de Victoria Secret 2025?

Uno de los anuncios más destacados fue el regreso de Alessandra Ambrosio, quien se despidió de la firma durante la presentación del 2017 y regresó el año pasado. El regreso de una de las modelos originales ha causado emoción entre los fans.

Podremos ver a varias modelos más de vuelta como Paloma Elsesser, Candice, Anok Yai, Barbara Palvin, Adriana Lima, Imaan Hammam y Gigi Hadid, entre muchas otras.

Además de las modelos y cantantes, la baloncestista estadounidense Angel Reese desfilará en el fashion show de Victoria’s Secret, marcando historia como la primera deportista en logarlo. "Es un gran honor formar parte de un momento tan poderoso que celebra a las mujeres y lo multifacéticas que somos“, celebró en una entrevista para People.