La nostalgia y la sorpresa invadió a los fans de Disney Channel luego de que Miley Cyrus confirmara que tuvo un romance secreto con el actor Dylan Sprouse durante su etapa como protagonista de Hannah Montana.

La intérprete hizo esta revelación en el marco del aniversario de la serie, cuando compartió una anécdota que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La también cantante describió a Dylan como su “crush” de la época. Te mostramos las fotos de la tierna pareja.

Miley Cyrus y Dylan Sprouse: Las FOTOS de cuando eran novios

Durante el especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus compartió que ella y Dylan Sprouse tuvieron un romance secreto. Aunque la relación fue breve, el hecho de que se mantuviera en privado generó gran sorpresa entre los fans de los actores.

“Dylan Sprouse fue mi novio en aquellos años”, confesó la cantante. Agregó que el padre del actor los llevaba a comer sushi.

En ese entonces, Miley era la estrella indiscutible de Hannah Montana, mientras que Dylan protagonizaba junto a su hermano gemelo la exitosa comedia Zack y Cody: Gemelos en Acción. Sus vidas se cruzaban constantemente dentro del universo Disney, lo que facilitó que surgiera una relación romántica lejos de la atención del público.

La actriz recordó que, en realidad, salía a pasear y comer con ambos hermanos y lo describió como ‘compra uno y llévate otro gratis’.

Miley Cyrus y Dylan Sprouse en el 2006 ı Foto: IG @solelynostalgia

La actriz no profundizó en detalles de su relación con el famoso, pero fans en redes sociales han compartido fotografías de la época en que eran novios.

La historia no era tan secreta, pues el propio Dylan Sprouse ya había comentado al respecto. En entrevistas anteriores el actor mencionó que el noviazgo terminó cuando Miley Cyrus inició un romance con Nick Jonas, otra famosa figura de Disney Channel.

Con el paso del tiempo, las trayectorias de Cyrus y Sprouse tomaron rumbos distintos. Actualmente la protagonista de Hannah Montana vive una etapa estable junto a su prometido, el músico Maxx Morando. Dylan, por su parte, optó por mantener un perfil más discreto, combinando la actuación y llevando una vida tranquila junto a la modelo Barbara Palvin, con quien está casado.