El reencuentro de Billy Ray Cyrus con Miley Cyrus en el 20 aniversario de Hannah Montana

Uno de los momentos más comentados por el especial 20 aniversario de Hannah Montana fue la reunión de Miley Cyrus con su padre, Billy Ray Cyrus. Recordemos que el cantante country interpretaba al padre de la protagonista en la icónica serie de Disney.

Era una gran interrogante si Billie Ray Cyrus aparecería en el especial 20 aniversario de Hannah Montana, pues no es ajeno al conocimiento del público el drama familiar que existe entre el famoso y sus hijos, así como las acusaciones de abuso contra parejas que ha recibido el artista.

Critican al papá de Miley Cyrus porque se va a casar con una chica más joven que su hija ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, parece ser que Miley Cyrus es una de las hijas de la celebridad que ha conseguido hacer las paces con él a pesar de los dramas y polémicas en los que se han visto involucrados en los últimos años.

Así fue el reencuentro de Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus en el aniversario de Hannah Montana

Miley recibió a su padre en el set del especial, quien entró por la puerta de la casa y bromeó al decir “¿cambiaste las cerraduras?" y después le dijo “bienvenida a casa” mientras se abrazan en un momento emotivo.

“Nunca me creerás que dije exactamente lo mismo cuando entré. Llegué a la sala de estar y dije ‘hogar, dulce hogar’”, comentó. La mujer aseguró que se sentía tan familiarizada con el espacio que hasta le parecería normal grabar un episodio.

Ante esto, su padre bromeó al decir “¿es muy tarde para aprenderme mis líneas?" y ella rio. “Este show no fue escrito para nosotros, pero parecía que sí. Fue perfecto”, mencionó ella, pues en el programa replicaban la relación padre e hija que tenían en la vida real.

Miley Cyrus and her dad Billy Ray Cyrus reunited on the Hannah Montana set just healed something in me 🥹 pic.twitter.com/gkKxDwiM5P — Miley Nation (@MileyNation13) March 24, 2026

“Fue una de las mejores cosas en mi vida estar en este programa”, reflexionó el cantante. Padre e hija aprovecharon el momento para repasar algunas de sus líneas en el comedor de la casa.

Ambos leyeron unas líneas del guion de uno de los episodios de las últimas temporadas del programa, donde hablaban sobre la posibilidad de terminar con la doble vida de la superestrella pop.

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus se despidieron de manera emotiva no sin antes abrazarse de nuevo y decirse “te amo”. Caminaron juntos fuera de la casa, un momento que emocionó a los fans.