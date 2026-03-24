Así fue la aparición de Selena Gomez en el especial 20 aniversario de Hannah Montana

El especial 20 aniversario de Hannah Montana ha dado de qué hablar desde sus primeras horas de estreno, pues ha traído de vuelta a grandes estrellas de la icónica serie de Disney, incluyendo claramente a la protagonista, Miley Cyrus, quien ha vuelto a ponerse la peluca rubia.

El material ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney+ y nos da la oportunidad de recorrer los sets de rodaje de Hannah Montana, una serie que marcó a toda una generación. Incluso, podemos escuchar de nuevo a Miley Cyrus interpretar algunos de los temas más icónicos como ‘Best of both worlds’.

🚨 HANNAH MONTANA PERFORMS BEST OF BOTH WORLDS. INSANE. pic.twitter.com/uOMf2It1og — Miley Official (@MileyCyrusBz) March 24, 2026

Sin embargo, como en cada especial que celebra el aniversario de un proyecto icónico, no pudieron faltar las reuniones especiales, como lo fue la repentina aparición de Selena Gomez, quien forma parte del universo de la serie.

Así fue la aparición de Selena Gomez en el especial 20 aniversario de Hannah Montana

Fue durante el especial que apareció Selena Gomez luciendo un suéter rojo con pendientes dorados y el cabello recogido. Entre risas, entró al set y saludó con emoción a Miley, quien la recibió al llamarla Mikayla, nombre de su personaje que era además, la rival musical de Hannah.

Sorprendida, Selena mencionó lo parecido que era el set del especial con el original (a pesar de nunca haber grabado ahí), ante lo que Miley detalló que era exactamente igual. “Creí que estaría muy emocional, pero ha sido muy divertido”, admitió Cyrus.

Por su parte, Selena recordó haber estado en el set de la serie en dos ocasiones y para ella, uno de los momentos más memorables fue cuando la maquillaron como un alíen.

Selena Gomez surprises Miley Cyrus in the “Hannah Montana 20th Anniversary Special.” pic.twitter.com/U1WrmQdTES — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 24, 2026

“Recuerdo estar en ese maquillaje azul y extraño. Me sentí fea porque tenía 15 y quería sentirme bonita”, se sinceró y agregó que en la actualidad, considera que la dinámica entre su personaje y el de Miley era “muy grosero, no creo que se habrían salido con la suya”.

Miley no desaprovechó la oportunidad para que su compañera también se caracterizara con su personaje, así como ella vestía de Hannah, al entregarle el sombrero que usaba Mikayla como parte de su personaje de manera ocasional.

“Mírenme, estoy de vuelta. No me molesta, es asombroso”, expresó Selena con emoción mientras se probaba el sombrero. Después de un rato, la esposa de Benny Blanco se despidió de Miley.

“Tenía todo el ‘Meet Miley Album’, era mi vida. Creaste cultura”, expresó Selena Gómez antes de salir junto a Miley Cyrus del set, hablando de lo sorprendente que era conocerse desde hace más de 20 años.