Miley Cyrus habla del cameo de Selena Gomez en el especial 20 aniversario de Hannah Montana

Miley Cyrus confirmó que Selena Gomez tendrá un cameo especial en el aniversario 20 de Hannah Montana, que se estrena el próximo 24 de mayo en la plataforma de streaming, Disney+. El especial celebra la icónica serie que marcó a toda una generación.

El especial de Hannah Montana presenta una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, quien ofrece una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.

Miley Cyrus habla del especial de Hannah Montana por el 20 aniversario

Fue en una reciente entrevista con Variety que la estrella musical compartió que la aparición de Selena Gomez en el especial fue organizada como una sorpresa durante su grabación por parte de Alex Cooper.

Recordemos que la famosa tiene un cameo en la serie original. Selena interpretaba a Mikayla, rival musical de Hannah, siendo este uno de los cruces más recordados del universo Disney. En su momento, la chica de ascendencia latina aparecía con mechas rojas.

“Adoro a Selena, pero no sabía lo mucho que nuestra amistad significaba para los fans”, confesó la cantante al hablar del impacto emocional que ha tenido el reencuentro en las redes sociales.

Hannah Montana & Mikayla reunion? Será? 👀



Se for isso mesmo… esse especial pode ser exatamente o tipo de coisa que vai deixar a gente MUITO feliz



'Cooper também organizou uma participação especial de Selena Gomez, colega de elenco da Disney e estrela convidada de “Hannah… pic.twitter.com/Ejj52tXt1i — HM Revolution⚡ (@mileyrevobr) March 18, 2026

La intérprete confesó que la idea de revisitar el mundo de la serie de Disney fue de su madrina, Dolly Parton, quien le dijo que manifestara el reencuentro. “Creo que inclusoDisney a veces olvida la conexión entre Hannah y yo. No es solo una serie. Veo a diario lo importante que es Hannah para la gente. Cuando viajo, me traen merchandising de Hannah. Me preguntan: “¿Harás otra temporada alguna vez?”, explicó.

El especial promete ser un viaje emocional para una generación entera, pues Cyrus regresará al icónico papel que la catapultó a la fama y marcó su vida y carrera. Además, interpretará canciones como The Best of Both Worlds y The Climb por primera vez en más de 15 años.

La grabación del especial tuvo lugar en los estudios Sunset Gower de Hollywood, donde más de 200 fans fueron testigos del regreso de la estrella. “No quería hacer un enfoque moderno de Hannah”, comentó Miley Cyrus sobre el especial de aniversario. “Quería conservarlo tal cual. Pero además, ahora Hannah lleva Gucci”, añadió.