VIDEO de Selena Gomez sin tatuajes en la espalda desata teorías, ¿fue reemplazada?

Selena Gomez es una de las grandes estrellas de la industria internacional, quién recientemente se ha encontrado en el ojo del huracán desde que en redes sociales comenzaron a especular sobre su identidad, después de que supuestamente su nombre apareciera en los archivos de Epstein.

Todo tipo de teorías han circulado alrededor de la imagen de Selena Gomez, sobre todo por el cambio radical que tuvo la famosa de un momento a otro y que la convirtió en una personalidad controversial. Ahora, los usuarios aseguran que la famosa fue clonada o reemplazada.

Antes que nada, hay que recordar que todo esto son teorías y conspiraciones que no cuentan con fundamentos lo suficientemente fuertes como para ser considerados reales, por lo que es importante tomarlos con un grano de sal.

Aseguran que Selena Gomez fue reemplazada

Después de que en redes sociales comenzaran a circular las teorías de un posible embarazo de la celebridad hace alrededor de 10 años, un reciente video donde la famosa promociona sus productos de maquillaje encendieron las alarmas de los que creen en conspiraciones.

Y es que en su video aparece con una blusa que deja al descubierto su espalda y por el que ya no se puede ver un característico tatuaje que tiene desde hace años y que consiste en una enorme rosa roja y detalles oscuros que recorren la parte superior de su espalda.

Incluso, aseguran que los ojos de la famosa lucen diferentes en momentos particulares, por lo que teorizan que hay dos de ella o que la original se encuentra desaparecida y que fue clonada o suplantada por alguien más.

Los comentarios incluso la comparan con la actriz fallecida Madeline Kahn en una teoría incluso más inesperada, donde dicen que la actriz muerta es el cuerpo actual de Gomez, pues los Internautas dicen que ella murió en 2018.

Esta teoría se sostiene porque aseguran que Kahn tiene la misma voz que hoy en día tiene Gomez, además que sus facciones son bastante parecidas; ambas cosas podrían ser coincidencia.

También, Selena Gomez ha sido muy abierta sobre su lucha contra el lupus, una enfermedad de la piel o las mucosas que ha sido considerada como el motivo principal de su cambio de apariencia en los últimos años.

Aunque algunos Internautas aseguraron que la celebridad se quitó el tatuaje con láser, otros indican que esta práctica no es cien por ciento efectiva. De este modo, nuevamente se dividieron opiniones sobre si Selena Gomez sigue viva, si fue clonada o fue intercambiada por otra persona.

Te dejamos algunas reacciones: