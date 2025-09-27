Selena Gomez y Benny Blanco se casan ¡Se dan el si! | FOTOS

Con una fiesta discreta pero elegante, la pareja celebró junto a familiares, amigos y estrellas de la música

¡Ya es oficial! Selena Gomez y Benny Blanco se dieron el “sí” este 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California, con una boda íntima, romántica y llena de estrellas.

La pareja, que conquistó corazones desde que hizo pública su relación en 2023, celebró su amor con familiares, amigos cercanos y varias celebridades que no quisieron perderse el gran día.

La boda se realizó en una exclusiva propiedad privada, decorada con flores blancas y detalles que reflejaron el estilo elegante pero sencillo de los novios.

TE RECOMENDAMOS: Lujo y romanticismo Estas son las primeras FOTOS de la exclusiva boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Fueron alrededor de 170 invitados, quienes vivieron de cerca este momento tan especial. Entre ellos destacaron nombres como Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Steve Martin y Martin Short, todos cercanos a la pareja.

Aunque fue un evento discreto, las fotos oficiales compartidas en redes sociales por Selena dejaron ver la felicidad de ambos, lo que bastó para emocionar a millones de fans en todo el mundo.

Selena brilló con Ralph Lauren

Uno de los momentos más comentados fue, sin duda, el vestido de Selena. La cantante y actriz eligió un diseño a medida de Ralph Lauren, con cuello halter y aplicaciones florales, que resaltaba su belleza natural y su lado más romántico. Benny, fiel a su estilo relajado pero sofisticado, llevó un tuxedo clásico también firmado por Ralph Lauren.

Las imágenes muestran a la pareja sonriendo cómplice, y Benny no dudó en dedicarle un mensaje sencillo pero lleno de amor en Instagram: “my wife in real life” (“mi esposa en la vida real”).

Música, amor y amistad

Lo que comenzó como una amistad y una colaboración artística terminó convirtiéndose en una historia de amor digna de película. Tras confirmar su noviazgo en 2023, el productor y la cantante compartieron proyectos juntos, incluido su álbum “I Said I Love You First… And You Said It Back”, lanzado en 2024.

La boda fue la culminación de ese camino, y los invitados disfrutaron de un ambiente alegre, con música en vivo, risas y mucha complicidad entre los novios.

Un nuevo capítulo

Con esta boda, Selena Gomez y Benny Blanco comienzan una nueva etapa que promete estar llena de amor y proyectos compartidos.

Sus fans, mientras tanto, celebran junto a ellos este momento histórico y sueñan con ver qué más les depara el futuro, tanto en lo personal como en lo musical.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL