Una de las bodas más esperadas por el público es, sin duda, la de Selena Gómez y Benny Blanco. Aunque la cantante y el productor musical decidieron tener una celebración alejada de los reflectores, ya que el lugar donde se realizó el evento fue cubierto por carpas para evitar a los paparazzi, se dieron a conocer varias fotografías de los novios.

Estas son las primeras FOTOS de la exclusiva boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La boda de Selena Gomez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, fue un evento íntimo y lleno de romanticismo, que se llevó cabo en un exclusivo y lujoso espacio de Montecito, California.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el lugar exacto, se especula en redes sociales que podría haber sido el San Ysidro Ranch o el Sea Crest Nursery, conocidos por sus jardines exuberantes y vistas espectaculares.

La ceremonia se mantuvo en secreto hasta el último momento, a pesar de que algunos detalles se habían filtrado previamente. En esta ocasión, fue la propia Selena Gomez quien compartió las primeras fotos de la boda a través de su cuenta de Instagram, generando emoción entre sus fans.

Las fotos del evento fueron tomadas por la reconocida directora Petra F. Collins, colaboradora habitual de la actriz y cantante en varios videoclips, y conocida también por trabajar con artistas como Christina Aguilera y Marilyn Manson.

Las emotivas imágenes muestran una atmósfera de ensueño, con efectos de desenfoque, texturas suaves, tonos cálidos de luz y un estilo romántico, muy característico de la fotógrafa. Según información divulgada por TMZ, los atuendos que lucen en la sesión de fotos los recién casados eran de la firma Ralph Lauren.

Las fotos de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco fueron compartidas por la cantante ı Foto: IG @selenagomez

¿Cómo fue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

La organización de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco estuvo a cargo de la prestigiosa wedding planner Mindy Weiss, famosa por coordinar eventos para celebridades como Kim Kardashian.

La celebración incluyó enormes carpas blancas y grises para la ceremonia y la recepción, salones al aire libre con vista al mar, cocinas gourmet temporales y medidas de seguridad extremadamente rigurosas. Estas incluyeron presencia policial continua, acceso restringido, sistemas anti-drones y, posiblemente, la prohibición del uso de teléfonos móviles para evitar filtraciones.

Aunque no se han dado cifras oficiales sobre el costo del evento, se estima que la boda de Selena Gomez y Benny Blanco tuvo un presupuesto de varios millones de dólares. Uno de los proveedores involucrados fue Revelry Event Designers, conocidos por encargarse de eventos tan importantes como los Premios Grammy, por lo que se puede prever el nivel de lujo y exclusividad del evento

¿Quiénes asistieron a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Aún no se sabe con certeza la lista de invitados, sin embargo, se sabe que fue una reunión íntima pero repleta de estrellas.

Entre los asistentes confirmados estuvieron Taylor Swift, la flower girl y quien participó activamente en los días previos a la boda; así como Paris Hilton, Steve Martin y Martin Short, estos últimos compañeros de reparto de Selena en la serie Only Murders in the Building.

En redes sociales también se mencionó la posible presencia de figuras como Miley Cyrus, Camila Cabello y Snoop Dogg, aunque estas no han sido confirmadas oficialmente.

Por su parte, Meryl Streep, también parte del elenco de Only Murders in the Building, no asistió al enlace debido a compromisos laborales en la Milan Fashion Week, donde filmaba escenas para la esperada secuela de El diablo viste a la moda.