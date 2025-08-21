La cantante Selena Gomez sorprendió este jueves a sus seguidores con una alianza que destaca su creatividad como empresaria, pues la marca de maquillaje Rare Beauty, fundada por ella, lanzó una nueva colección de edición limitada con Tajín, el icónico chilito mexicano.

El anuncio lo hizo la también actriz en su cuenta de Instagram, donde publicó que su inspiración para Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set son las raíces latinas.

“Crecí con @tajinusa por mi familia y todavía lo uso en todo, así que uno podría decirse que esta colaboración lleva años haciendo...Conoce el @rarebeauty Tajin Cheek & Lip Set. Viene con tonos exclusivos de algunos de tus favoritos-nuestro rubor líquido en Chamoy y brillo de labios en Clasico-para agregar un poco de color a tus rutinas", se lee en su feed, junto a varias fotografías del producto.

Selena Gomez anuncia Rare Beauty x Tajín: ¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva colección?

La colección de Rare Beauty x Tajín, anunciada por Selena Gómez, incluye dos productos complementarios: un gloss de labios en tono terracota con destellos dorados llamado Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, y el popular rubor líquido Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy.

El set se encuentra disponible exclusivamente en línea en RareBeauty.com. En nuestro país, se puede adquirir en tiendas físicas y virtuales de Sephora México y tiene un precio aproximado de 730 pesos mexicanos, sujeto a disponibilidad.

En EU, su precio estándar es de 30 dólares, lo cual lo convierte en una oferta relativamente accesible para una edición limitada.

Al igual que el resto de los productos de Rare Beauty, esta línea cuenta con una fórmula vegana, no ha sido testada en animales y está diseñada para ser compatible con pieles sensibles, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier tipo de piel.

Desde su anuncio, la colección Rare Beauty x Tajín se convirtió en tendencia en redes sociales, llamada “la colaboración del año” por los fans de Selena Gomez.

Además, Selena informó que una parte de las ventas de esta nueva colección se destinará al Rare Impact Fund, impulsado por Rare Beauty, que apoya servicios de salud mental para jóvenes, y a la Escuela Nacional de Cerámica en México, institución que promueve la preservación de la artesanía mexicana.