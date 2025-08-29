Selena Gomez comparte FOTOS de su increíble despedida de soltera en México

Selena Gomez celebró su despedida de soltera en una playa de Los Cabos, lo que funciona como antesala para su matrimonio con Benny Blanco que cada vez está más cerca.

Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez

A través de sus redes sociales, Selena Gomez compartió imágenes exclusivas de cómo celebró su despedida de soltera, acompañada por algunas de sus amigas más cercanas, aunque destacó la ausencia de su íntima Taylor Swift, que hace poco se comprometió con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

La actriz compartió una serie de fotos en las que podemos ver a la cantante disfrutar de la playa mexicana junto con sus amigas, luciendo un vestido blanco y un velo en el que mostraba su emoción con casarse.

La cantante también posó en un sillón con unos globos que decían “señora Levin”, por el apellido real de su prometido, cuyo nombre completo es Benjamin Joseph Levin.

También presumió su figura con un bikini blanco. Pasó el rato con sus invitadas en un yate y destacó el recibimiento que tuvieron en el hotel en el que se hospedaron, con un mariachi y máscaras con la cara de Benny Blanco.

¿Cuándo es la boda de Selena Gomez con Benny Blanco?

Si bien la pareja ha mantenido los detalles de su casamiento en secreto, se especula que su boda se llevará a cabo en septiembre de este 2025 en Montecito, California y se sabe que será un evento de dos días.

Fue en diciembre de 2024 que la pareja anunció su compromiso a través de una publicación en redes sociales con un emotivo mensaje. “La eternidad comienza ahora”, escribió en ese momento.

La pedida de mano ocurrió en un set que estaba ambientado como la primera cita que tuvo la pareja, un detalle que enterneció por completo a la audiencia, al tratarse de algo sumamente romántico planeado por su prometido.

Desde su compromiso, Benny Blanco y Selena Gomez no han dejado de compartir videos y fotos donde muestran su relación cercana e íntima, llena de momentos hogareños en los que dejan de lado el glamour para celebrar su amor.