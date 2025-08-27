Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce

Lo que empezó con una pulsera de la amistad terminó con un diamante en el dedo anular de la estrella Taylor Swift, quien ayer se comprometió con su novio, el campeón de futbol americano Travis Kelce.

La enamorada pareja sorprendió ayer con una serie de fotos en las que se ve a Travis Kelce de rodillas y a ella tocándole el rostro, en medio de un jardín de ensueño lleno de flores blancas y rosas. En otra de las imágenes, ella sonríe y acaricia la cara de su novio mostrando el anillo diseñado por Kindred Lubeck, según información del representante de la intérprete estadounidense. Es un diamante de corte brillante de mina antigua.

Las fotografías le dieron la vuelta al mundo y sorprendieron a los fans de la también compositora de 35 años, quien durante largo tiempo tuvo varias desventuras en el amor.

Fue en 2023 cuando comenzó todo. Durante la exitosa gira Eras Tour de Taylor Swift, el deportista Travis Kelce acudió al show que ofreció en el Arrowhead Stadium, donde juegan los Chiefs. Aunque le quiso dar una pulsera de la amistad a la cantante, no lo pudo hacer y se quedó con las ganas de conocerla.

En un carrusel de cinco fotos compartido en las cuentas oficiales de Instagram de Swift y Kelce, la pareja anunció su compromiso. ı Foto: Especial

La historia dio un vuelco cuando en el podcast New Heights, el jugador confesó que no pudo entregarle la pulsera a Taylor Swift y en el programa en Instagram preguntó: “¿Alguien sabe cómo hacerle llegar una pulsera a @taylorswift13?”.

Meses después, el deportista la invitó a un partido de los Chiefs contra los Bears. Luego, Kelce confesó que le encantó ver a Taylor animar al equipo, algo que haría con frecuencia la estrella pop durante un largo tiempo, acaparando las miradas de todos en cada estadio que se paraba.

Ya en noviembre de ese año, Tay-lor Swift anunció en un concierto a los cuatro vientos que tenía un nuevo amor. Aunque comenzaron a ser novios antes de la primera aparición de la también compositora estadounidense en el juego de los Chiefs.

Mientras la artista rompía récords con su tour mundial, se las ingeniaba para estar con su novio. En una ocasión asistió a los Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, luego voló a Tokio, Japón, para ofrecer cuatro conciertos y después volvió a su país natal para acompañar a Travis Kelce en el Super Bowl. En ese importante juego, en el que los Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers, los dos se besaron en el campo y esas imágenes también impactaron.

Por su parte, el deportista también trató de estar presente con su novia, pues asistió a las fechas restantes del Eras Tour. “Ella es todo lo que todos dicen que es. Es increíble”, ha dicho de la famosa artista. Tras estos años de romance, ahora están a punto de llegar al altar.